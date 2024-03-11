DS modellerinde mart ayına özel kampanyalar DS Automobiles, marta özel satın alma teklifleri sunuyor.

AA & Ensonhaber

Yeni yıla girmemizle birlikte, birçok otomobil üreticisi yeniden kampanyalar yapmaya başladı.

Bu üreticilerden biri olan DS Automobiles, mart ayında çeşitli satın alma seçenekleriyle karşımıza çıktı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, teklifler kapsamında sınırlı sayıda üretilen özel DS 4 ESPRIT DE VOYAGE koleksiyonunun benzinli ve dizel seçeneklerinde takas desteği fırsatıyla alıcılarını bekliyor.

Şirketin SUV modelleri olan DS 7 OPÉRA BlueHDi ve DS 7 PERFORMANCE LINE BlueHDi modelleri takas desteği avantajıyla yeni sahiplerini bekliyor.

Gizli kapı kolları, yan tasarımdaki yüzeylerle uyum sağlıyor. Gövde tasarımıyla aerodinamik tasarımlı ve 19 inçlik jantlara sahip tekerleklerin oranı, DS AERO SPORT LOUNGE konseptinden esinleniyor. DS 4 ESPRIT DE VOYAGE koleksiyonu, ekipmanlarıyla dikkati çekiyor.

PERFORMANCE LINE versiyonundan farklı olarak krom süslemeli parlak siyah ızgara, krom DS logosu ve özel süslemeli dış dikiz aynası kapaklarıyla ESPRIT DE VOYAGE koleksiyonu, 19 inçlik CANNES hafif alaşım jantlarıyla da ayrışıyor.

İç mekandaki farklılıklar, çakıl grisi Paloma deri koltuklar, ısıtmalı, masajlı, havalandırmalı ön koltuklar, granit gri Nappa deri kaplı orta konsol, akustik izolasyonlu camlar, hava temizleme sistemi, hava kalite sensörü, Esprit de Voyage imzalı kapı eşiği süslemesi ve kablosuz cep telefonu şarj fonksiyonunu kapsıyor.

DS 7

DS 7, karakteristik tasarımı ön ve arka detaylarındaki çizgilerle ön planda. DS 7, ön tasarımda DS PIXEL LED VISION 3.0 farlar ve DS LIGHT VEIL gündüz farlarını kapsıyor.

İç mekanda sunduğu gelişmiş teknolojiler ve ayrıntılar kullanılan DS 7'de ayrıca tamamı otomatik şanzıman ile kombine edilen iki farklı güç seçeneği sunuluyor. Yeni DS 7, 130 HP’lik BlueHDi (Dizel) ve 300 HP’lik E-TENSE 4x4 (Şarj edilebilir hibrit) güç üniteleri dikkati çekiyor.