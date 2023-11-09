Dünya genelinde Chery satışları 1.5 milyona yaklaştı Dünya genelinde Chery satışları aylık olarak 200 bini geride bırakırken, 2023 yılının ilk 10 aynında ise 1.5 milyona yaklaştı.

ensonhaber.com

Çinli otomotiv devi Chery, 1.6 litre benzinli motorla donatılan üç farklı SUV modelini ülkemizde satışa çıkarmıştı.

Yılın üçüncü çeyreğinde dünya genelinde 1.2 milyonluk satışı geride bırakan Chery, ekim ayının satış verilerini de paylaştı.

Chery Group, ekim ayında gerçekleştirdiği 200 bin 313 adetlik satışla ilk kez bir aylık dönemde 200 bin adet barajını aştı.

İlk 10 ayda satışlar 1.5 milyona yaklaştı

Yılın ilk 10 aylık döneminde de satışlarını yüzde 41,6 artıran grup, 1 milyon 453 bin 550 adetlik satış rakamına ulaştı.

Grubun hızla yükselen performansında başrolü sırasıyla aylık 22 bin 987 ve 26 bin 224 adetlik satış rakamına ulaşan TIGGO 8 ve TIGGO 7 modelleri aldı.

Chery Group, geçtiğimiz 4 ay boyunca da sürekli olarak 150 bin, 170 bin, 190 bin adetlik aylık satış rakamlarıyla ivmesini sürekli artırmıştı.

Çin Binek Otomobil Birliği (CPCA) verilerine göre, Çin binek otomobil perakende satışlarının ekim ayında yıllık yüzde 9,5 artışla yaklaşık 2 milyon 20 bin adede ulaştığı tahmin ediliyor.

Sırasıyla aylık 22 bin 987 ve 26 bin 224 adet satışla TIGGO 8 ve TIGGO 7, grubun satış büyümesine yön vererek markanın yıldız modelleri olarak öne çıktı.