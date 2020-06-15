Dünya genelinde elektrikli taşıt sayısı 7.2 milyona çıktı

2019 yılında satılan 2 milyon 100 bin elektrikli taşıtla, dünya genelinde toplam elektrikli taşıt sayısı 7 milyon 200 bine yükseldi.

Son yıllarda elektrikli otomobillere olan ilgi bir hayli arttı. Birçok şirket, kendi elektrikli otomobilleri üzerinde çalışmalara devam ederken, dünya genelindeki toplam elektrikli taşıt sayısında da artış var.

Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) Küresel Elektrikli Taşıt Görünümü 2020 raporuna göre, küresel ölçekte taşıt satışları geçen yıl yüzde 15 düşerken, elektrikli taşıt satışlarında artış görüldü.

7 MİLYONU GEÇTİ

Dünya genelinde elektrikli taşıt satışları 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 40 artarak 2 milyon 100 bin oldu. Böylece, yollardaki toplam elektrikli taşıt sayısı 7 milyon 200 bine yükseldi.

Çin ve ABD'de elektrikli taşıtlar için devlet desteği yaklaşık yüzde 50 azaltılmasına rağmen, 2019'daki küresel elektrikli taşıt satışlarının yüzde 90'ı Çin, Avrupa ve ABD'de gerçekleşti.

EN ÇOK ELEKTRİKLİ TAŞIT SATIŞI GERÇEKLEŞTİREN ÜLKELER

Geçen yılki satışların 1 milyon 60 bini Çin'de gerçekleşti. Avrupa'da ise 561 bin elektrikli taşıt satılırken, ABD'de ise 327 bin elektrikli taşıt satıldı.

Geçen yılki satışlar sonrasında Çin'deki toplam elektrikli taşıt sayısı 3 milyon 400 bine yaklaşırken, Avrupa 1 milyon 700 bin ve ABD 1 milyon 500 bin ile Çin'i takip etti. Bu verilere göre, dünyadaki toplam elektrikli taşıtların yüzde 46,5'i Çin'de bulunuyor.

ŞARJ ÜNİTELERİNDE DE ARTIŞ VAR

Yollardaki elektrikli taşıt sayısındaki artışla birlikte; bu taşıtların şarj edilmesi için gerekli şarj ünitelerinin altyapısı ve teknolojisi gelişme gösterirken, şarj ünitesi sayısında da artış yaşandı..

Geçen yıl itibarıyla mevcut şarj ünitelerinin sayısı 7 milyon 300 bin olarak kayıtlara geçti.

Bu ünitelerin 6 milyon 500 binini kişiye özel şarj üniteleri oluşturdu. Ayrıca şarj ünitelerinin yüzde 37'si Çin'de bulunurken, yüzde 24'ü ise ABD'de yer alıyor.

2020 yılında küresel elektrikli taşıt satışlarının 2 milyon 300 bin seviyesinde gerçekleşmesi ve dünyadaki toplam elektrikli taşıt sayısının 10 milyona yaklaşabileceği tahmin ediliyor..

Bu artışla, elektrikli taşıtların toplam pazardaki payının ise yüzde 3'e çıkması bekleniyor.