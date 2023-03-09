Dünya Otomobil Ödülleri'nin 2023 finalistleri belli oldu

Yılın en iyi otomobillerinin belirlendiği Dünya Otomobil Ödülleri’nin 2023 finalistleri açıklandı.
6 farklı kategoride yer alan finalistler, 32 farklı ülkeden gelen 100 gazetecinin oluşturduğu jüri tarafından seçildi.
6 farklı kategoride finale kalan otomobiller şöyle:
Dünyada yılın otomobili
BMW X1 / iX1
Hyundai Ioniq 6
Kia Niro
Dünyada yılın elektrikli otomobili
BMW i7
Hyundai Ioniq 6
Lucid Air
Dünyada yılın lüks otomobili
BMW 7 serisi / i7
Genesis G90
Lucid Air
Dünyada yılın performans otomobili
Kia EV6 GT
Nissan Z
Toyota GR Corolla
Dünyada yılın şehir otomobili
Citroen C3
ORA Funky Cat / Haomano
Volkswagen Taigo / Nivus
Dünyada yılın en iyi otomobil tasarımı
Hyundai Ioniq 6
Land Rover Range Rover
Lucid Air
Kazananlar, 5 Nisan'da New York Uluslararası Otomobil Fuarı'nda açıklanacak.