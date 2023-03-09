Dünya Otomobil Ödülleri'nin 2023 finalistleri belli oldu

Yılın en iyi otomobillerinin belirlendiği Dünya Otomobil Ödülleri’nin 2023 finalistleri açıklandı.

6 farklı kategoride yer alan finalistler, 32 farklı ülkeden gelen 100 gazetecinin oluşturduğu jüri tarafından seçildi.

6 farklı kategoride finale kalan otomobiller şöyle:

Dünyada yılın otomobili

BMW X1 / iX1

Hyundai Ioniq 6

Kia Niro

Dünyada yılın elektrikli otomobili

BMW i7

Hyundai Ioniq 6

Lucid Air

Dünyada yılın lüks otomobili

BMW 7 serisi / i7

Genesis G90

Lucid Air

Dünyada yılın performans otomobili

Kia EV6 GT

Nissan Z

Toyota GR Corolla

İlginizi Çekebilir Citroen C5 X, en büyük hacimli otomobil seçildi Haberin Detayları

Dünyada yılın şehir otomobili

Citroen C3

ORA Funky Cat / Haomano

Volkswagen Taigo / Nivus

Dünyada yılın en iyi otomobil tasarımı

Hyundai Ioniq 6

Land Rover Range Rover

Lucid Air

 Kazananlar, 5 Nisan'da New York Uluslararası Otomobil Fuarı'nda açıklanacak.