Dünyada bu yıl elektrikli araç satışları 17 milyonu geçecek

Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) yıllık yayımladığı Küresel Elektrikli Araç Görünümü raporuna göre, bu yılın ilk çeyreğindeki elektrikli araç satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 arttı.
Bu dönemde satılan elektrikli araçların sayısı, 2020'nin tamamında satılan elektrikli araç sayısına eşit oldu.
Hedef 17 milyon satış
Dünyada bu yıl sonu itibarıyla elektrikli araç satışlarının 17 milyona ulaşması bekleniyor. Geçen yıl satışlar 14 milyon adet seviyesinde gerçekleşmişti.
Böylece, bu yıl dünyada satılan her 5 araçtan birinin elektrikli olacağı tahmin edilirken, elektrikli araç satışlarındaki hızlı büyümenin küresel otomotiv endüstrisini yeniden şekillendireceği ve ulaşımda kullanılan petrol talebini de önemli ölçüde azaltacağı öngörülüyor.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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