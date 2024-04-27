Haberler



Otomobil



Dünyada bu yıl elektrikli araç satışları 17 milyonu geçecek

Dünyada bu yıl elektrikli araç satışları 17 milyonu geçecek Dünyada bu yıl elektrikli araç satışlarının 17 milyona yükselmesi bekleniyor. Geçen yıl ise 14 milyon adet elektrikli otomobil satılmıştı.