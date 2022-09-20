Dünyada elektrikli araç satışları artıyor

PwC'nin araştırmasına göre, yılın ilk yarısında küresel bataryalı elektrikli araç (BEV) satışları, 2021’in aynı dönemine göre yüzde 81 arttı.

Tüm dünyada elektrikil araç satışları hızlı bir şekilde artmaya devam ederken, birçok marka kendi elektrikli araçları üzerinde çalışıyor.

PwC'nin strateji danışmanlığı grubu Strategy& PwC Autofacts, küresel ölçekte hazırladığı Elektrikli Araç Satışları İncelemesi’nin 2022 yılı ikinci çeyrek sonuçlarını yayınladı.

En çok bataryalı araçlar tercih edildi

AA'nın haberine göre, bataryalı elektrikli araçlar, bu yılın durgun araç piyasasında en çok tercih edilen araç türü oldu.

2022’nin ilk yarısında küresel bataryalı elektrikli araç satışları, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 81 artarken, Çin bu artışın büyük kısmında pay sahibi oldu.

Çin’deki elektrikli araç satışları, 2022’nin birinci yarısında 2021’in aynı dönemine göre iki katını aşarak 2 milyona ulaştı.

Fişli hibrit (PHEV) satışlarında büyüme Çin’de daha da hızlı ilerleyerek, 2021’in ilk yarısına kıyasla, 2022’nin ilk yarısında yüzde 170 arttı.

Bununla beraber PHEV mutlak satış sayısı, BEV’lere göre kayda değer derecede az gerçekleşti

2022’nin ilk yarısında genel PHEV satışları, 10 Avrupa pazarında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14 azaldı.

Diğer Avrupa pazarlarında ise Hollanda ve İsveç, BEV satışlarında en büyük artışı kaydetti. 2021’in ilk yarısına göre 2022’de Hollanda’da yüzde 82, İsveç’te ise yüzde 77 artış oldu.

İsveç’in BEV pazar payında son dönemde kayda değer artış yaşandı. 2020’de yüzde 9 olan oran, 2022’nin ilk yarısında yüzde 27’ye ulaştı.