Dünyada en çok otomobil satan markalar belli oldu TrendForce verilerine göre, dünya genelinde en çok satış yapan otomobil markalarını listeledik.

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TrendForce'un en son verilerine göre, 37 bölgesel pazardaki otomobil satışları ağustosta 5.5 milyona ulaştı.

Bu, temmuz ayına göre yaklaşık yüzde 1'lik bir artış anlamına geliyor. Mütevazı büyüme, otomobil üreticilerinin sonbahar sezonu için yakında piyasaya sürecekleri yeni araç modellerine bağlanabilir.

Bazı tüketiciler mevcut modellerde fiyat indirimi beklerken, diğerleri yeni modellerin piyasaya sürülmesini bekliyor. Bu nedenle eylül ayındaki verilerde satışların yükselmesi bekleniyor.

En çok satan 10 marka

En iyi 10 otomobil markasının ağustos ayı sıralaması temmuz ayına göre aynı kaldı. İlk üç marka sırasıyla Toyota, Volkswagen ve Honda oldu.

Ağustos ayında, Japon otomobil pazarında sezonluk bir yavaşlama yaşandı ve bu da çoğu Japon otomobil üreticisinin satışlarında düşüşe yol açtı.

Bir önceki ay ile karşılaştırıldığında Toyota yüzde 2,6 oranında düşüş kaydederken, Honda yüzde 0,8 oranında hafif bir artış kaydetti.

BYD'nin yükselişi

Ülkemizde de satışlara başlamaya hazırlanan Çinli otomobil üreticisi BYD, ağustos ayında otomobil satışları açısından Ford'u geride bırakarak dördüncü büyük küresel otomobil markası oldu.

Yurt içi otomobil pazarındaki zayıflayan talebe rağmen BYD, satışların tamamının yeni enerji araçları olması nedeniyle önemli ölçüde etkilenmedi.

BYD, temmuz ayına göre otomobil satışlarında yüzde 5'lik bir artış gördü ve pazar payında üçüncü sırada yer alan Honda'nın sadece 0,1 puan gerisinde kaldı.

Ford satışları düşüşte

Ford'un ağustos ayındaki performansı ise Avrupa ve ABD'de satışlarda daralma olduğunu gösterdi. Ford, bir önceki aya göre yüzde 6,7'lik düşüşle altıncı sıraya geriledi.

Bu sonbaharda, Ford'un yeni araç modellerini piyasaya sürmesinin satışları artırması beklenirken, çeşitli faktörler bölgesel pazarları etkilemeye devam ediyor.

Bu faktörler arasında Birleşik Otomotiv İşçileri Sendikası'nın ABD'de devam eden grevi ve Rusya'nın 21 Eylül'de benzin ve motorin ihracatına kısıtlamalara ilişkin açıklaması yer alıyor.

Rusya'nın eylemleri bir kez daha Avrupa'nın enerji arzını etkileyebilir ve petrol fiyatlarında artışa yol açabilir.

Bu tür bir gelişme aynı zamanda hükümetlerin enflasyonu düşürme çabalarını da sekteye uğratabilir.

Enflasyon yeniden yükselirse tüketici piyasası daha da zayıflayabilir ve merkez bankaları bir kez daha faiz oranlarını artırmak zorunda kalabilir.

Çin şu anda çeşitli politikalar yoluyla iç talebi canlandırıyor, ancak yazdan bu yana ülkenin çeşitli yerlerinde yaşanan anormal hava koşulları yerel satışları etkiledi.

Genel olarak TrendForce, dördüncü çeyrek yaklaşırken otomobil üreticilerinin sorunsuz üretim sağlamak, siparişleri hızlı bir şekilde karşılamak ve yıl sonu tatil sezonunda satışları teşvik etmek için ellerinden geleni yapacaklarına inanıyor.

TrendForce verilerine göre, dünyada en çok otomobil satan 10 marka şu şekilde: