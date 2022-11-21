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    Dünyada en çok satılan elektrikli araçlar belli oldu

    EV Volumes tarafından sağlanan bilgilere göre, dünyada en çok satılan elektrikli araç modellerini listeledik.
    • Haber Merkezi
    • 21.11.2022 - 10:29
    • Güncelleme : 21.11.2022 - 10:43
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    Dünyada en çok satılan elektrikli araçlar belli oldu

    Elektrikli otomobillere olan ilginin arttığı son yıllarda, pek çok Avrupa ülkesindeki hükümetler yeni benzinli otomobil satışlarının yasaklanması için son tarihleri belirlemeye başladı.

    EV-Volumes tarafından paylaşılan rapor, otomotivde yaşanan sorunlara rağmen elektrikli araç satışlarında büyük bir artış olduğunu gösteriyor.

    Elektrikli araç satışları yüzde 62 arttı

    Dünya genelinde 2022 yılının ilk yarısında otomobil satışları yüzde 8 düşüş gösterdi. Bununla birlikte elektrikli araç satışları, bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 62 arttı.

    En çok satış yapan markalar

    2022 yılının ilk yarısındaki satış oranları hesaplandığında, dünyada en çok satılan elektrikli otomobil markası Çinli BYD oldu. İkinci sırada ise ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla yer aldı.

    Dünyada en çok satılan elektrikli araçlar belli oldu #1

    Dünyada en çok satılan elektrikli araç modelleri

    Her ne kadar marka olarak BYD lider olsa da en çok satan araçlarda Tesla'nın üstünlüğü bulunuyor.

    Dünyada en çok satılan elektrikli araç modeli Tesla Model Y olurken, ikinci sırada ise Tesla Model 3 yer alıyor.

    tesla


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