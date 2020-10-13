Dünyada en çok tercih edilen elektrikli otomobiller belli oldu

Dünyada en çok tercih edilen elektrikli otomobiller belli oldu

Uswitch adlı kuruluşun yayınlandığı araştırmaya göre, dünya genelinde en popüler elektrikli otomobiller açıklandı.

Son yıllarda oldukça popüler hale gelen elektrikli araçlara talep artarken, birçok marka yeni elektrikli araç modelini piyasaya sürüyor.

2019 yılında 2.1 milyon satış adedine ulaşan elektrikli araçlar 2020 yılında pandemiye rağmen yükselişini sürdürüyor.

Uswitch adlı kuruluşun yayınlandığı araştırmaya göre, dünya genelinde en popüler elektrikli otomobiller belli oldu.

ZİRVEDE TESLA MODEL 3 VAR

Araştırmaya göre, ABD merkezli Tesla'nın Model 3'ü en çok tercih edilen elektrikli otomobiller listesinde ilk sırada yer alırken, Tesla'yı Nissan, Renault ve BAIC izliyor.

21 ülkede en çok satan elektrikli otomobil olan Tesla'nın Model 3'ü Kanada, ABD, Meksika, İzlanda, İngiltere, Belçika, Hollanda, Danimarka, İsviçre, Avusturya, İsveç, Finlandiya, Litvanya, BAE, Sri Lanka, Çin, Hong Kong, Güney Kore, Avustralya ve Yeni Zelanda gibi ülkelerde tercih ediliyor.

İrlanda, Portekiz, Macaristan, Estonya, Gürcistan ve Japonya'nın içinde bulunduğu 9 ülkede ise en popüler elektrikli otomobil Nissan LEAF oldu.

Listede Tesla ve Nissan'ın ardından en çok tercih edilen marka Renault olurken, Zoe modeli markanın en fazla tercih edilen elektrikli otomobili durumunda.

Türkiye, Cezayir, İspanya, Fransa, İtalya ve Romanya Zoe modelini tercih ederken, Uruguay ise Kangoo modelini tercih ediyor.





Çin merkezli otomobil üreticisi BAIC ise 6 ülkede en çok satan elektronik otomobil üreticisi oldu. BAIC tercih eden ülkeler Güney Afrika, Hindistan, Tayland, Tayvan, Malezya ve Singapur oldu.