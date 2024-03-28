Dünyada Yılın Performans Otomobili ödülü sahibini buldu Hyundai’nin N Departmanı tarafından geliştirilen ilk elektrikli model olan IONIQ 5 N, “WCOTY – Dünyada Yılın Performanslı Otomobili” ödülüne layık görüldü.

ensonhaber.com

Global olarak en saygın otomotiv ödüllerinden biri olarak kabul edilen World Car Of The Year (WCOTY) kapsamında, “Dünyada Yılın Performanslı Otomobili” Hyundai IONIQ 5 N seçildi.

Böylece Hyundai, IONIQ 5 ve IONIQ 6 ile üst üste iki yıl aldığı bu önemli “Yılın Otomobili” serisini üçüncü bir zaferle taçlandırmış oldu.

Dünya Otomobil Ödülleri (WCOTY), 29 ülkeden 100 uluslararası jüri üyesinin oylarıyla her yıl düzenli olarak gerçekleştiriliyor.

Finale kalan araçlar, zorlu test sürüşlerinin ardından en ince ayrıntısına kadar değerlendiriliyor ve oylama ile kazanan model seçiliyor.

Hyundai IONIQ 5 N neler sunuyor

IONIQ 5'in yüksek performanslı versiyonu, çember şeklindeki direksiyonuyla dikkat çekiyor ve bu direksiyonun üzerinde N logosuna yer veriliyor.

Tamamen dijital bir gösterge paneli ile bilgi-eğlence ekranı gibi tasarım detayları, IONIQ 5 N modelinde de benzersiz bir şekilde sunuluyor.

IONIQ 5 N, iki adet elektrik motorundan güç alıyor ve bu motorlar 21.000 devir/dakikaya kadar çalışabiliyor.

Yeni nesil 84 kWh pil ile donatılan araç, yüksek enerji performansı sunmak için motorlarda bulunan iki kademeli invertör sayesinde 609 beygir güç ve 740 Nm tork sağlıyor.

NGB modu devredeyken ise bu değerler 650 beygir güce ve 770 Nm torka yükseliyor.

Araç, 260 km/s hıza ulaşabiliyor ve 0-100 km/s hızlanmasını sadece 3,5 saniyede (NGB ile 3,4 saniyede) tamamlayabiliyor. Ayrıca, IONIQ 5 N menzili 448 kilometre olarak açıklandı.

Fiyatı henüz belli değil

Hyundai, IONIQ 5 N modeli ile ilgili şimdilik herhangi bir fiyat bilgisi paylaşmadı.