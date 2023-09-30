Dünyanın en çok elektrikli araç satan markası BYD Türkiye'ye geldi Çinli otomobil üreticisi BYD, "ALJ Türkiye" aracılığıyla Türkiye'ye giriş yaptı. işte markanın ülkemizde satacağı ilk model.

ensonhaber.com

Son dönemde Çinli üretici BYD'nin Avrupa'da yayılma planları hızlanmış durumda. BYD'nin Almanya ve İsveç'te elektrikli otomobil satacağı ortaya çıktıktan sonra, şirket bu ülkelere yenilerini eklemeye karar verdi.

Yapılan yeni duyuruya göre BYD, bu ülkelerin yanı sıra Türkiye, Hollanda ve Danimarka'da da elektrikli araç satmaya başlayacak.

Bununla da yetinmeyen Çinli üretici, Avrupa'da fabrika kurarak burada üretim yapmayı düşünüyor.

BYD resmen Türkiye'de

Çinli otomobil üreticisi BYD, "ALJ Türkiye" aracılığıyla Türkiye'ye giriş yaptı. Dünyanın en çok elektrikli araç satan markası, ilk olarak ülkemizde 420 kilometreye kadar menzil sunan Atto 3 modelini satacak.

0-100 km/s hızlanmasını 7,3 saniyede tamamlayan C-SUV, yüzde 30'dan yüzde 80'e kadar 29 dakikada şarj olabiliyor. Kör nokta algılama, şerit takip, arka çapraz trafik uyarı ve otomatik fren gibi yeni nesil teknolojiler de araçta dikkat çekiyor.

BYD Atto 3'ün Türkiye fiyatına ilişkin açıklama yapılmadı. Otomobil, kasım ayı itibarıyla ülkemizde satılmaya başlanacak.

Ayrıca BYD, 2024'te Türkiye'nin yüzde 82'sini kapsayan bir bayi ağı kuracak. Dijital bayilik sistemi de BYD'nin sunacağı hizmetler arasında yer alacak.

8 yıl veya 200 bin kilometre batarya garantisi sağlayacak şirket, görünüşe göre rekabette büyük bir oyuncu haline gelmek istiyor.