Dünyanın en değerli otomobil markası Toyota oldu

Dünyanın en değerli otomobil markası Toyota oldu

Interbrand Marka Danışmanlığı Ajansı tarafından gerçekleştirilen "2021 Dünyanın En Değerli Markaları" araştırmasında, en değerli otomobil markası Toyota seçildi.

Japon otomobil üreticisi Toyota, Interbrand Marka Danışmanlığı Ajansı tarafından gerçekleştirilen "2021 Dünyanın En Değerli Markaları" araştırmasında, marka değerini geçen yıla oranla yüzde 5 artırarak tüm otomobil markaları arasında ilk sıradaki yerini korumayı başardı.

Japon şirketin marka değeri 51 milyar 995 milyon dolardan 54 milyar 107 milyon dolara yükseldi.

Raporda, dünya için daha fazlasının yapılması gerektiği belirtilerek; ekonomi, toplum, ülkeler, çevre ve canlılar için küresel bir dönüm noktasında olunduğu aktarıldı. Raporda, tüm bu sorunların kesiştiği noktada da iklim krizinin tüm canlılar üzerinde "hayal edilemez" etkileri olacağı kaydedildi.

TOYOTA'NIN İKLİM KRİZİYLE MÜCADELESİ

Toyota, şimdiden otomobillerini ve toplumu düşük karbonlu bir geleceğe hazırlıyor. İlk kez 1997 yılında otomobilde devrim niteliğindeki hibrit teknolojisine sahip modelini sunan Toyota, hibrit otomobil satışlarında tüm dünyada 18 milyon 321 bini geçerek liderliğini korudu.

Toyota, şu ana kadar 18 milyondan daha fazla hibrit araç satışı gerçekleştirerek, 140 milyon ton civarında karbondioksit salımını dengeleyecek 11 milyar ağacın oksijen salımına denk gelen bir orana ulaştı.