Dünyanın en değerli otomotiv markası belli oldu Interbrand'in değerlendirmesine göre, Toyota'nın marka değeri 59 milyar 757 milyon dolardan 64 milyar 504 milyon dolara yükseldi ve en değerli otomotiv markası seçildi.

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Toyota, Interbrand tarafından her yıl gerçekleştirilen 'Dünyanın En Değerli Markaları (Best Global Brands)' araştırmasının 2023 sonuçlarına göre bir kez daha dünyanın en değerli otomotiv markası olmayı başardı.

Tüm sektörleri içeren listede 100 marka arasında 6’ncı sırada yer alan Toyota, geçen yılki sıralamasını korumayı başarırken yüzde 8 artışla marka değerini geçen yılın da üzerine taşıdı.

Interbrand’in değerlendirmesine göre Toyota’nın marka değeri, 59 milyar 757 milyon dolardan 64 milyar 504 milyon dolara yükseldi.

Toyota, aynı zamanda ilk 10’a giren üç otomotiv markasından biri olarak endüstri liderliğini devam ettirdi.

Mercedes ve BMW ilk 10'da

Interbrand’in değerlendirmesine göre, Toyota dışında ilk 10'da iki otomotiv üreticisi daha var.

Mercedes, Toyota'nın ardından 7. sırada yer alırken, BMW ise 10. sırada kendine yer buldu.

Interbrand, markanın değerini belirlerken, ürün veya hizmetlerin finansal performansı, markanın satın alma kararlarında oynadığı rol, markanın rekabet gücü, sadakati teşvik etme ve böylece gelecekte sürdürülebilir talep sağlama yeteneği de dahil olmak üzere üç temel analizi kullandı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)