Dünyanın en eski elektrikli araç şarj ağlarından olan ChargePoint, halka arz ediliyor

Dünyanın en eski elektrikli araç şarj ağlarından olan ChargePoint, halka arz ediliyor

Dünyanın en eski elektrikli araç şarj istasyonu ağlarından biri olan ChargePoint, halka arz olacağını duyurdu.

Son yıllarda elektrikli araç sayısının her geçen gün artması ve birçok şirketin elektrikli araçlara yönelmesi, şarj altyapısı ihtiyacını da artırdı.

Şu anda birçok ülke, kendi şarj altyapısını oluştururken, şarj şirketleri de gelirlerini artırmanın peşinde.

Dünyanın en eski ve geniş elektrikli araç ağlarından olan ChargePoint, Switchback Energy Acquisition ile birleşerek halka arz olacağını açıkladı.

DEĞERİ 2.4 MİLYAR DOLARA ÇIKACAK

Söz konusu birleşmenin sene sonunda gerçekleşeceği ve yeni ticari adı ChargePoint Holdings olacak oaln firmanın değerini 2,4 milyar dolara yükselteceği belirtildi.

"PİYASA HACMİ 190 MİLYAR DOLARA YÜKSELECEK"

Switchback CEO'su Scott McNeill, "Elektrikli araç şarj istasyonu sektörü büyümeye devam ediyor ve bu sektörün 2030 yılında piyasa hacminin 190 milyar dolara yükselmesi bekleniyor. Sektörle birlikte büyümesine devam eden ChargePoint'in pazardaki güçlü konumuınu korumasını amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Anlaşma çerçevesinde, ChargePoint'in Kuzey Amerika ve Avrupa'da büyümesi için 493 milyon dolar finansman toplanacağı tahmin ediliyor.