Dünyanın en güvenilir otomobil markaları belli oldu

ABD’nin yıllık tüketici verilerini değerlendiren Consumer Reports, dünyanın en güvenilir otomobil markalarını açıkladı.

ABD’nin yıllık tüketici verilerini değerlendiren Consumer Reports, bu yılki en güvenilir otomobil markalarını açıkladı.

Tüketiciler tarafından tercih edilen ‘dünyanın en güvenli’ 28 markasının yer aldığı listede, elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın son sıralarda yer alması dikkat çekti.

Tesla'nın daha fazla ve daha hızlı araç üretmek için çoğunlukla acele ettiği, bu nedenle kaliteden ödün verdiği söyleniyor.

Consumer Reports tarafında yapılan ‘tüketici memnuniyeti’ araştırmasında hazırlanan listedeyse Tesla birinci sırada.

EN GÜVENİLİR 28 OTOMOBİL MARKASI

Tesla’nın sondan ikinci sırada yer aldığı dünyanın en güvenilir 28 otomobil markasının yer aldığı liste şu şekilde: