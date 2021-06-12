Dünyanın en hızlı aracı Tesla Model S Plaid tanıtıldı

Sıfırdan 100 kilometre hıza 2 saniyenin altında ulaşan Tesla Model S Plaid görücüye çıktı.

Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticisi Tesla, geliştirdiği araçlar ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Şirket, üzerinde çalıştığı Model S Plaid ile yeni rekorlara imza atmaya hazırlanıyor.

Tesla'nın şirket içi verilerine göre, 620 kilometreden fazla menzile sahip olan Model S Plaid, 0'dan 100 kilometre hıza 1.99 saniyede ulaşıyor. Bu veriler, Tesla Model S Plaid'i dünyanın hızlı seri üretim aracı yapıyor.

TESLA, RESMEN TANITTI

Tesla CEO’su Elon Musk, Model S Plaid isimli “en hızlı elektrikli otomobili” tanıttı. Kaliforniya Fremont’taki şirketin fabrikasında düzenlenen etkinlikte konuşan Musk, araç ile ilgili bilgileri paylaştı.

Tesla'dan yapılan açıklamada, otomobilin tam şarjla yaklaşık 820 kilometre yol yapabildiği ve saatte 320 kilometre hıza ulaşabildiği kaydedildi. Aracın elektrikli motorundan ürettiği güç ise 1020 beygir olarak açıklanmıştı.

Musk, “Neden bu kadar deli hız yapan bir araç yaptık? Çünkü bu sürdürülebilir enerjinin geleceği için çok önemliydi. Bir elektrikli aracın en iyi otomobil olduğunu göstermek zorundaydık.” dedi.

TESLA MODEL S PLAID FİYAT

Musk’ın “İşte ben buna sınırları zorlayan fizik mühendisliği derim” diyerek tanıttığı aracın fiyatı 130 bin dolar olarak açıklandı.

Elon Musk, aracın kabin içindeki eğlence sisteminin “PlayStation5 seviyesinde” olduğunu söylerken, aracın ses sisteminin bir sinema salonu kalitesinde hissettirdiğini vurguladı.



