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    Dünyanın en hızlı elektrikli araç şarj cihazı: Terra 360

    ABB, 360 kW azami şarj hızına sahip olan dünyanın en hızlı elektrikli araç şarj cihazı Terra 360'ı görücüye çıkardı.
    • Haber Merkezi
    • 03.10.2021 - 10:00
    • Güncelleme : 03.10.2021 - 10:01
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    Dünyanın en hızlı elektrikli araç şarj cihazı: Terra 360

    Dünya genelinde elektrikli araç kullanımı yaygınlaştıkça, şarj istasyonlarının sayısı da artıyor. Ancak hala birçok ülkenin şarj altyapısı yeterli değil.

    İsviçreli teknoloji şirketi ABB, dünyanın en hızlı elektrikli araç şarj cihazını piyasaya sürdüğünü açıkladı.

    15 DAKİKADA TAM ŞARJ

    Elektrikli araçların en büyük handikaplarından biri olan şarj etme sürelerine çözüm getirdiğini açıklayan firma, normalde saatler alan şarj sürelerinin en büyük bataryaya sahip araçlarda bile 15 dakikaya indirgendiğini belirtti.

    Terra 360 adı verilen cihaz, bu hızlı şarj imkanını aynı anda dört araca birden sunabilecek.

    TERRA 360

    Sene sonundan itibaren sistemin Avrupa'daki şarj istasyonlarına yerleştirilmeye başlanacağını açıklayan ABB, şarj ünitesinin 3 dakikadan az bir sürede 100 kilometrelik bir menzil için gereken enerjiyi sağlayacağını açıkladı.

    Avrupa ile sınırlı kalmayacak sistem, 2022'den itibaren başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Latin Amerika ve Asya-Pasifik ülkelerine de yayılacak.

    Ürünün fiyatı konusunda bir açıklamada bulunamayan İsviçre merkezli teknoloji şirketi, 360 kW azami şarj hızına sahip cihazların öncelikle benzin istasyonları, süpermarketler ve şirketler için kullanıma sunulacağını belirtti.

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