Dünyanın en hızlı seri üretim aracı: Tesla Model S Plaid

Sıfırdan 100 kilometre hıza 2 saniyenin altında ulaşan Tesla Model S Paid, ilk teslimatını 3 Haziran'da yapacak.

Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticisi Tesla, geliştirdiği araçlar ile adından söz ettirmeye devam ediyor.

Şirket, üzerinde çalıştığı Model S Plaid ile yeni rekorlara imza atmaya hazırlanıyor.

DÜNYANIN EN HIZLISI

Tesla'nın şirket içi verilerine göre, 620 kilometreden fazla menzile sahip olan Model S Plaid, 0'dan 100 kilometre hıza 1.99 saniyede ulaşıyor. Bu veriler, Tesla Model S Plaid'i dünyanın hızlı seri üretim aracı yapıyor.





İLK TESLİMAT 3 HAZİRAN'DA

Şirketin CEO'su Elon Musk, maksimum hızı 320 km/s olan elektrikli otomobil Model S Plaid'in fabrika teslim tarihini açıkladı. Musk'ın açıklamasına göre Model S Plaid için 3 Haziran tarihinde teslim etkinliği düzenlenecek.

Toplam 1020 beygir gücünde üç elektrik motorlu ve dört çekişli olan Tesla Model S Plaid, 112 bin 990 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.



