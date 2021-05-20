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- Dünyanın en hızlı seri üretim aracı: Tesla Model S Plaid
Dünyanın en hızlı seri üretim aracı: Tesla Model S Plaid
- Haber Merkezi
- 20.05.2021 - 13:48
- Güncelleme : 20.05.2021 - 14:00
Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticisi Tesla, geliştirdiği araçlar ile adından söz ettirmeye devam ediyor.
Şirket, üzerinde çalıştığı Model S Plaid ile yeni rekorlara imza atmaya hazırlanıyor.
DÜNYANIN EN HIZLISI
Tesla'nın şirket içi verilerine göre, 620 kilometreden fazla menzile sahip olan Model S Plaid, 0'dan 100 kilometre hıza 1.99 saniyede ulaşıyor. Bu veriler, Tesla Model S Plaid'i dünyanın hızlı seri üretim aracı yapıyor.
İLK TESLİMAT 3 HAZİRAN'DA
Şirketin CEO'su Elon Musk, maksimum hızı 320 km/s olan elektrikli otomobil Model S Plaid'in fabrika teslim tarihini açıkladı. Musk'ın açıklamasına göre Model S Plaid için 3 Haziran tarihinde teslim etkinliği düzenlenecek.
Toplam 1020 beygir gücünde üç elektrik motorlu ve dört çekişli olan Tesla Model S Plaid, 112 bin 990 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.