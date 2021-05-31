Dünyanın en hızlı seri üretim aracı Tesla Model S Plaid ertelendi

Sıfırdan 100 kilometre hıza 2 saniyenin altında ulaşan Tesla Model S Plaid'in ilk teslimat tarihinin ertelendiği duyuruldu.

Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticisi Tesla, geliştirdiği araçlar ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Şirket, üzerinde çalıştığı Model S Plaid ile yeni rekorlara imza atmaya hazırlanıyor.

Tesla'nın şirket içi verilerine göre, 620 kilometreden fazla menzile sahip olan Model S Plaid, 0'dan 100 kilometre hıza 1.99 saniyede ulaşıyor. Bu veriler, Tesla Model S Plaid'i dünyanın hızlı seri üretim aracı yapıyor.

TESLİMATLAR ERTELENDİ

Tesla CEO'su Elon Musk'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, Model S Plaid satışları 1 hafta gecikme ile 10 Haziran'da başlayacak.

Gecikmenin nedeni olarak 'ince ayar' gerekliliğini öne süren Musk, otomobilin uzay aracı gibi hissettirdiğini söyledi.

Tesla'dan yapılan açıklamada, otomobilin tam şarjla yaklaşık 840 kilometre yol yapabildiği ve saatte 320 kilometre hıza ulaşabildiği kaydedildi. Aracın elektrikli motorundan ürettiği güç ise 1020 beygir olarak açıklanmıştı.

Tesla'nın araç teslimatlarında son dönemde yaşanan gecikmeler dikkat çekiyor. Bir süre önce Model S ve Model X otomobillerinin makyajlı versiyonlarını tanıtan ABD'li üretici, söz konusu iki modelin de teslimatında 2 ay kadar gecikme yaşamıştı.

Bu gecikmelerin müşteri talebinden mi yoksa tüm dünyayı sarsan çip krizi nedeniyle mi meydana geldiği konusunda net bir açıklama yok.