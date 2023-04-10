Dünyanın en iyi performans otomobili: Kia EV6 GT Kia EV6 GT, uluslararası arenadaki prestijli organizasyonlardan olan ‘Dünya Otomobil Ödülleri’nde, ‘Dünyanın En İyi Performans Otomobili’ unvanına layık görüldü.

2022’de Yılın Otomobili seçilen Kia EV6, GT versiyonuyla bir ödülün daha sahibi oldu.

Dünyanın saygın otomobil ödülleri arasında gösterilen ‘Dünya Otomobil Ödülleri’nde, ‘Dünyanın En İyi Performans Otomobili’ Kia EV6 GT seçildi.

Yılda en az bin adet üretilen, genel karakteri performans odaklı olan ve iki ya da daha fazla pazarda (Avrupa, Çin, Amerika vb.) satışa sunulması gereken araçların değerlendirildiği ‘Dünyanın En İyi Performans Otomobili’ kategorisinde Kia EV6 GT, rakiplerini geride bırakmayı başardı.

Kia EV6 neler sunuyor

Kia’nın dönüşüm yolculuğu kapsamında üretilen ilk tam elektrikli otomobillerden biri olan Kia EV6 GT, yenilikçi iç alanı, 3,5 saniyelik 0-100 km/saat hızlanma performansı, 260 km/saatlik maksimum hızıyla, performans ve tasarımı otomobil tutkunlarına bir arada sunuyor.

Aynı zamanda Kia’nın yeni marka felsefesini yansıtan EV6 GT'nin ilham veren tasarımı, 'hareketin' insan gelişiminin temelinde olduğunu vurgulayıp, insanların yeni yerler görmesini, yeni ilişkiler kurmasını ve yeni deneyimler yaşamasını temeline alıyor.