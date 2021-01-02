Dünyanın en pahalı elektrikli otomobili Aspark Owl, Avrupa'da satışta

Yıllarca adından söz ettiren ve geçtiğimiz yıl tanıtımı yapılan elektrikli hiper otomobil Aspark Owl, Kuzey Amerika ve Avrupa'da satışa çıktı.

Son zamanlarda oldukça popüler hale gelen elektrikli otomobiller, birçok markanın da ilgisini çekiyor.

Japon mühendislik firması Aspark tarafından 2018 yılından beri geliştirme aşamasında olan dünyanın en pahalı elektrikli otomobili Aspark Owl, ilk sahibine teslim edilmek için gün sayıyor.

KUZEY AMERİKA VE AVRUPA'YA GELDİ

Markanın web sitesinden ulaşabileceğiniz sınırlı sayıdaki bayii, bu günden itibaren Aspark Owl satışı gerçekleştirecek. Fransa'nın Beure, Florida'nın ise Miami şehrinde bulunan bu bayilerin sayısı da ilerleyen günlerde artacak.





ASPARK OWL ÖZELLİKLERİ

Aspark Owl, 4 elektrikli motordan güç alıyor ve 0'dan 100 kilometre hıza sadece 1.7 saniyede ulaşabiliyor. Tesla'nın beklenen modeli Roadster modeli ise 0'dan 100'e hızlanmada 1.9 saniye vadediyordu.

Bu hızlanmanın kaynağı ise 4 elektrikli motordan sağlanan 2012 beygirlik (1480 kW) güç ve 2.000 Nm'lik tork gücü.

450 kilometrelik menzil sunan aracın maksimum sürati ise 400 kilometre. Aspark firması bu batarya paketinin yakın zamanda güncelleneceğini de söylüyor.

Aracın tüm gövdesi karbon fiber takviyeli plastikten üretilirken, sadece tavan kısmında metal bir destek kullanılmış. Aracın yüksekliği ise sadece 99 santimetre.

İtalya'da üretilecek olan elektrikli otomobil, her müşterisi için özelleştirilerek teslim edilecek. İlk aracın teslim edileceği kişi ise henüz açıklanmadı.

FİYAT

Aspark Owl, 3.4 milyon dolarlık oldukça yüksek fiyatıyla yeni müşterilerini bekliyor.