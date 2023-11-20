Dünyanın en pahalı elektrikli otomobili için Türkiye'de 110 kişi sırada Dünyanın en pahalı elektrikli otomobili olan Rolls-Royce Spectre için Türkiye'de 110 kişinin sırada beklediği ortaya çıktı.

ensonhaber.com

İngiltere merkezli lüks otomobil markası Rolls Royce, elektrikli otomobillere geçen son marka oldu. Şirket, ilk tamamen elektrikli otomobilini geçtiğimiz yıl görücüye çıkardı.

2030 yılına kadar tüm ürün yelpazesinin tamamen elektrikli olacağını duyuran marka, elektrikli aracı Spectre'yi müşterilerle buluşturacak.

Türkiye'de 110 kişi sırada

Gazeteci Emre Özpeynirci tarafından aktarılan bilgiye göre, Rolls-Royce Spectre satın almak için 2026’ya kadar Türkiye’de 110 kişi sıraya girdi.

Türkiye fiyatı

Elekktrikli olduğu için yüzde 60’lık ÖTV diliminde yer alan lüks elektriklinin liste fiyatı 780 bin eurodan (24,4 milyon TL) başlıyor.

Türkiye’ye ilk gelen model ise tam 850 bin euro (26,6 milyon TL) seviyesinde olacak.

Dünyanın en pahalı elektrikli otomobili olan Rolls-Royce Spectre, ÖTV avantajı nedeniyle Türkiye'deki en ucuz Rolls-Royce otomobili olma özelliğine de sahip.

Süper elektrikli modelin henüz müşteri teslimatı yapılmadı. 2024 yılında 40 adet Rolls-Royce Spectre müşterilere teslim edilecek.