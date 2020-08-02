Dünyanın en pahalı otomobilini Ronaldo satın aldı

Şu anda dünya üzerindeki en pahalı otomobil olan Bugatti La Voiture Noire, Juventus'un ünlü futbolcusu Cristiano Ronaldo tarafından satın alındı.

Geçtiğimiz yıl düzenlenen Cenevre Otomobil Fuarı'nda dünyanın en pahalı otomobili La Voiture Noire modelini tanıtan Bugatti, otomobilin satış fiyatı ile dudak uçuklatmayı başarmıştı.

Dünyanın en pahalı otomobili olarak tanıtılan Bugatti La Voiture Noire, el ile üretilmiş karbon fiber gövdesi ve 4 turbolu 8.0 litrelik W16 motoru ile dkkat çekiyor. Bu motor 1500 beygir gücü ve 1600 Nm tork üretebiliyor.

Sadece 10 tane üretilen bu model, saatte 380 km hız yapabiliyor Dışarıdan bakıldığında eşsiz şık tasarımı ile göz kamaştıran araç, 1936-38 yılları arasında üretilen Type 57 SC Atlantic modelini referans alınarak üretildi.

6 egzoz sistemini bünyesinde barındıran otomobilde boydan boya LED stop lambalar bulunuyor.

RONALDO SATIN ALDI

Juventus ile Serie A şampiyonluğuna kavuşan Cristiano Ronaldo, kendisine şampiyonluk hediyesi olarak Bugatti La Voiture Noire modelini satın aldı. Portekizli yıldız, dünyanın en pahalı otomobili için 9.5 milyon euro (78 milyon TL) ödedi.

Dünyanın en pahalı arabasını alan Ronaldo'nun garajındaki arabaların toplam değeri ise 30 milyon euroya yükseldi.



