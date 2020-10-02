Dünyanın ilk ahşap süper otomobili yollara çıktı

ABD'li bir tasarımcı, tam 9 yılını harcayarak dünyanın ilk tamamen ahşap spor otomobilini yaptı.

ABD'nin Kuzey Karolina eyaletinde yaşayan Joe Harmon adında bir tasarımcı, 9 yıl boyunca ilk ahşap süper otomobili yapmak için uğraştı.

İkinci Dünya Savaşı sırasında kullanılan "Havilland Mosquito" isimli bombardıman uçağından ilham aldığını söyleyen Harmon, otomobili ilk olarak lisansüstü proje olarak tasarladığını ve daha sonra geliştirerek gerçeğe dönüştürdüğünü söylüyor.

Ahşap malzemelerin, üretmek için daha az enerjiye ihtiyaç duyduğunu belirten tasarımcı, ahşabın aslında çelik ve alüminyumdan daha iyi bir ağırlık / mukavemet oranına sahip olduğunu da belirtiyor.

20 FARKLI AHŞAP TÜRÜ KULLANILDI

Joe Harmon, otomobilin oldukça sıcak ve hantal olduğunu, yapımında ise 20 farklı ahşap türü kullandığını söylüyor.



