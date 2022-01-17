Dünyanın ilk otonom toplu taşıma aracını geliştiren Local Motors kapanıyor

Dünyanın ilk otonom toplu taşıma aracı Olli’yi geliştirerek dikkat çeken Local Motors, krizden çıkamadı ve tüm faaliyetlerini durdurdu.

San Francisco merkezli üç boyutlu baskı alanında uzmanlık gösteren Local Motor (LM), yıllardır otonom araç dünyasında yaptığı çalışmalarla ön plana çıkıyordu.

15 yıllık mazisi olan ve Airbus, IBM gibi devlerle önemli ortaklıkları olan Local Motors, aynı zamanda dünyanın ilk otonom toplu taşıma aracı Olli’yi geliştirerek dikkatleri üzerine çekmişti.

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Gelen bilgilere göre Local Motors, yaşadığı krizden çıkamadı ve tüm faaliyetlerini durdurma kararı aldı. Şirketten, önümüzdeki günlerde bir açıklama yapması bekleniyor.

Özellikle Seviye 4 ve sonrası otonom sürüşler için gerekli olan sensör, sinyal işlemcisi gibi birimlerin teknolojik açıdan henüz istenen seviyeye gelmemesi ve yaşanan stok sıkıntıları, bu kararın alınmasındaki en büyük nedenler olarak gösteriliyor.

Yukarıdaki görselde yer alan araç Olli, firmanın 3D yazıcılar ile desteklediği bir üretimdi ve 12 kişi taşıma kapasitesine sahipti. Firma, Olli 2.0 için bu yıl bir pilot program başlatmayı planlıyordu.