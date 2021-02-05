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    Dünyanın ilk uçan elektrikli yarış otomobili: Airspeeder

    Avustralya'daki bir şirket tarafından üretilen ve dünyanın ilk uçan elektrikli yarış arabası 'Airspeeder' tanıtıldı.
    • Haber Merkezi
    • 05.02.2021 - 08:48
    • Güncelleme : 05.02.2021 - 09:31
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    Dünyanın ilk uçan elektrikli yarış otomobili: Airspeeder

    Son zamanlarda uçan arabalara yatırım yapan şirketlerin sayısı her geçen gün artıyor.  Avustralya merkezli bir firma ''Airspeeder'' adlı dünyanın ilk uçan elektrikli yarış arabasını tanıttı.

    YARIŞLARA KATILACAK

    Bu yılın ikinci çeyreğinde uzaktan pilotlu Airspeeder'in yarışa katılacağı ifade edildi. Geliştirici firma Alauda Aeronautics, Airspeeder olarak adlandırılan uçan otomobilin başlangıçta uzaktan bir pilot tarafından yönlendirilerek, dikey olarak iniş ve kalkış yapabileceğini ifade etti.

    airspeeder

    Uçan aracın üç yıldan fazla bir süredir geliştirildiği ifade edilirken; firma, Airspeeder Mk3 yarış serisinin pilotlar, konum ve pist dahil olmak üzere daha fazla detayının önümüzdeki aylarda açıklanacağını söyledi.

    Ayrıca, aracın yarış dünyasına ilk girişinde, 2022'deki mürettebatlı yarış serisinden önce 'teknik test'  görevi görecek bir yarış serisi için uzaktan çalıştırılacağı belirtildi.

    Airspeeder

    Airspeeder

    Airspeeder


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