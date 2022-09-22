Düşük ÖTV diliminde yalnızca iki otomobil kaldı

Piyasada satılan neredeyse tüm sıfır otomobiller yüzde 80'lik ÖTV dilimine geçti. Düşük ÖTV dilimine ise sadece 2 araç girebiliyor.

Otomobil alım satımında fahiş fiyatların önüne geçilmesi için yeni bir düzenlemeye gidildi.

İkinci el otomobil satışında 6 ay ve 6 bin kilometre şartı, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

İkinci el araç satışlarına yönelik alınan yeni karar ile 6 ay ve 6 bin kilometre şartı getirildi. Bu kararla birlikte sıfır alınan araçlar, 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeden satılamayacak.

Düzenleme 1 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerli olacak. Ticaret Bakanlığı gerekirse uygulamayı 6 ay uzatabilecek.

Düşük ÖTV diliminde 2 araç kaldı

Gelinen noktada, piyasada satılan neredeyse tüm sıfır otomobiller yüzde 80'lik ÖTV dilimine geçti. Düşük ÖTV'de sadece 2 model kaldı.

Sadece Fiat Egea 1.4 benzinli baz model manuel şanzıman ile Hyundai i10 yüzde 70'lik dilimde.

ÖTV indirmi beklentisi var

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, "Geçtiğimiz zaman süresince çeşitli sebeplerden ötürü vatandaşlarımızda böyle bir beklenti ortamı oluşmuştu. Ancak geldiğimiz noktada, içinde bulunduğumuz ekonomik şartlar da göz önüne alındığında biz ÖTV indirimi olmayacağı kanaatindeyiz." dedi.

"İndirim olsa bile fiyatlar yine yukarı çıkar"

Ertemel, "Matrah güncellemesi halinde bazı otomobiller daha alt yüzdelik dilimde olacağından fiyatlarda mutlaka yüzde 10-15 oranında gerileme olacaktır . Ancak bunun yanında sıfır araçtaki tedarik zorluğu ve yaşadığımız global krizlerin etkisiyle her geçen gün artan üretim maliyetleri neticesinde fiyatların tekrar yukarı yönlü ivmeleneceğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.