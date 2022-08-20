Düzenleme etkisi: İkinci el otoda panik satışları başladı

İkinci el otomobil satışına 6 ay ve 6 bin km sınırlaması getirildikten sonra 2022 model araç ilanları büyük oranda artış gösterdi.

Otomobil alım satımında fahiş fiyatların önüne geçilmesi için yeni bir düzenlemeye gidildi.

İkinci el otomobil satışında 6 ay ve 6 bin kilometre şartı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

İkinci el araç satışlarına yönelik alınan yeni karar ile 6 ay ve 6 bin kilometre şartı getirildi. Bu kararla birlikte sıfır alınan araçlar 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeden satılamayacak.

Düzenleme 1 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerli olacak. Ticaret Bakanlığı gerekirse uygulamayı 6 ay uzatabilecek.

İkinci elde panik satışlar başladı

İkinci el otomobil satışına 6 ay ve 6 bin km sınırlaması getirildikten sonra 2022 model araç ilanları büyük oranda artış gösterdi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Otomerkezi CEO'su Ali Karataş, "İkinci ele borsa gibi girip çıkanlar baktılar bu iş olmuyor biz bu anlamda ne kadar hızlı elden çıkarırsak o kadar hızlı satarız dediler.

Bu insanlar bu işin ticareti ile ilgilenen kişiler değil. Biz 100 bin mükellef tespit ettik demişti sayın Bakan Nebati, bu 100 bin mükellefin üzerine gidilmesi lazım.

Filo kiralama şirketleri zaten araç kiralayan şirketler onlarda bir şey değişmedi. Bazı karaborsa yaratmak isteyen az kurum vardı çok birey vardı. Bu bireylere vergi cezaları gerekiyor." dedi.

Sabah'tan Betül Alakent'in haberine göre, fiyatlarda 45 günde yüzde 6-7 arasında gerileme olduğunu söyleyen Karataş, bunun nedenini ilan sayısındaki artıştan dolayı artan rekabete bağladı.

Bireylerede ceza gelmesi gerektiğin altını çizen Otomerkezi CEO'su Ali Karataş, "Stokçulukta bireylere de bir cezai müeyyide getirilerek durdurulabilir. Ailede 7 kişi var 3 çarpı 7, 21 eder gibi 21 tane araç alabilirsin. Galerici olarak değil de bireysel olarak yapanlara yönelik uygulama yapılması lazım.

Dışarıdan bu işi yapan adam gelince rekabet artıyor. Bir araç ne kadar fazla el değiştirirse o kadar fazla fiyatı artar. Aradaki aracıları yok etmek lazım." diye konuştu.