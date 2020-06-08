Dyson, elektrikli aracına ait yeni görüntüler yayınladı

İptal olan elektrikli araç projesini yeniden başlatan Dyson, aracın prototipine ait yeni görüntüler paylaştı.

Geçtiğimiz yıl ekim ayında elektrikli araç projesini sonlandırdığını duyuran Dyson, sürpriz bir hamle ile bu modelin prototipini geçtiğimiz haftalarda görücüye çıkarmıştı.



Dyson'ın yeni elektrikli otomobili, tek şarj ile 965 kilometrelik sürüş imkanı sunacak. Bu menzil, elektrikli otomobil dünyasıının en dikkat çeken firmalarından birisi olan Tesla'nın Model X'te sunduğu menzilin yaklaşık iki katı.



Şirketten konu ile ilgili yapılan açıklamaya göre araç, bu menzile ulaşmak için Dyson’ın kendi geliştirdiği katı hal bataryalarından faydalanıyor. Aracın içinde yer alan iki elektrikli motorun her biri, 200 kW güç üretiyor.



7 koltuklu SUV sınıfındaki araç, 0’dan 100 kilometre hıza 4.8 saniyede ulaşabiliyor. Elektrikli aracın en yüksek hızı ise 200 kilometre/saat.

Dyson, gücünü elektrikten alan otomobilinin prototipinine ait yeni kareleri kamuoyu ile paylaştı. İşte yeni elektrikli otomobilden görüntüler:



