Efsane yolun sonuna geldi: Audi TT üretimi 26 yıl sonra sona erdi Audi, ikonik modeli TT'nin 26 yıldır süren üretimini sona erdirdi. Bu süreçte 662 bin 762 adet Audi TT modeli banttan indi.

ensonhaber.com

1995 yılında gerçekleştirilen Frankfurt Motor Show'da Audi, Tourist Trophy ya da kısaca TT olarak adlandırılan modelini görücüye çıkarmış ve 3 yıl sonra da seri üretime başlamıştı.

Yaklaşık 26 yıldır üretimi devam eden Audi TT, 3 nesilden ve tam 662 bin 762 adet üretimden sonra yolun sonuna geldi.

TT'nin vedası ile birlikte RS3 ve RS Q3 dışında beş silindirli motora sahip Audi modeli de kalmadı.

TT markasının gelecekte elektrikli bir model olarak geri dönmesi, Audi'nin üzerinde düşündüğü fikirlerden biri.

Audi TT üretimi neden sona erdi

Son yıllarda SUV ve crossover modelleri, spor otomobillerin yerini almaya başladı. Bu durum, Audi TT'nin pazar payını önemli ölçüde düşürmüştü.

Ayrıca otomotiv endüstrisi, elektrikli otomobillere doğru hızlı bir geçiş yapıyor. Audi de bu trende uyum sağlamaya çalışıyor.