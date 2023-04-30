Egea motorunu kullanan Jeep modelleri satışa çıktı ABD'li otomobil markası Jeep, iki modelinin güç seçeneğini sessiz sedasız yeniledi. Markanın kompakt SUV modelleri Renegade ve Compass'ta, artık 1.3 litrelik benzinli motorun yanında, hibrit bir seçenek de sunuluyor.

ABD'li arazi aracı üreticisi Jeep, ürün gamındaki kompakt modellerin motor seçeneklerini yeniledi.

Markanın Renegade ve Compass modellerinde kullanılan 1.3 litrelik benzinli motor haricinde, 1.5 litrelik hibrit motor seçeneği de sunulmaya başlandı.

Daha önce Alfa Romeo Tonale ve Fiat Egea'da sunulan yeni hibrit motor, ABD'li markanın fiyatlarda değişiklik yapmasına neden oldu.

Renegade modelinde artık 1.3 litre benzinli motor seçeneği sunulmazken, Compass'ta ise 1.3 motor sadece S Limited versiyonda karşımıza çıkıyor.

75 bin TL daha pahalı

Jeep'in fiyat listesine göre, S Limited donanım paketli ve yeni hibrit motora sahip versiyon, 1.3 benzinli motordan 75 bin TL daha yüksek bir fiyatla satılıyor.

Bir başka deyişle, hibrit motor, benzinli motora göre yüzde 5 daha pahalı fiyattan tüketicinin karşısına çıkmış oldu.

Jeep'in yeni hibrit motoru, 130 beygir güç üretiyor ve 7 ileri otomatik şanzıman ile gücünü öne tekerleklere aktarıyor. Bu motorun tork değeri ise 240 Nm olarak açıklandı.

e-Hybrid ismi ile satılan bu motor,gücünü 1.5 litrelik 4 silindirli turbo benzinli motor ile 48-Volt bataryaya sahip 15 kw’lık elektrik motorun sinerjisinden alıyor.