Ehliyet yenilemek için son tarih yaklaşıyor

Eski ehliyetini yıl bitmeden yenilemeyenler için yeni bir uyarı yayınlandı.

1 Ocak 2016 tarihinden önce ehliyet alan eski tip sürücü belgesi sahipleri için son tarih yaklaşıyor.

Sürücüler, 31 Aralık 2022’ye kadar nüfus müdürlüklerine başvurarak, değerli kağıt bedeli 13 ve vakıf payı bedeli 2 TL olmak üzere toplam 15 TL ödeme yaparak sürücü belgesini yenileyebiliyor.

Nüfus müdürlüklerinden randevu alınarak ve 15 TL ödeme yapıldığına ilişkin dekontla beraber, yeni tip ehliyet alınabileceği ifade edildi.

Yenilemeyene ceza var

Eski ehliyetini yenilemeyen vatandaşlar hakkında cezai işlem uygulanacağı belirtilerek, bu belgeler ile araç kullanan kişilere; kolluk kuvvetlerince Karayolları Trafik Kanunu’nun 39/3 maddesi gereği "Geçerlilik süresi dolan sürücü belgesi ile araç kullanmak" fiilinden idari para cezası uygulanacağı paylaşıldı.

Konu ile ilgili olarak 31 Aralık 2022 tarihinden sonra eski tip sürücü belgesini yenilemek için başvuranlar 15 TL olan değiştirme ücretinden yararlanamayacak,

2023 yılı için belirlenen gerekli harçlar (sürücü belgesi harcı), değerli kağıt bedeli ve vakıf ücretini ödeyenek yeni tip sürücü belgesine başvurabilecek.

Gerekli belgeler

Randevuyu alanların, 15 liralık değişim ücretini (değerli kağıt bedeli) başvurudan önce vergi dairesi müdürlüklerine, ‘ivd.gib.gov.tr’ internet adresi üzerinden sanal pos uygulamasıyla ya da bankaya yatırması gerekiyor.

Başvuru için gerekli belgeler ise şu şekilde: