Ek MTV için kritik gün belli oldu: Anayasa Mahkemesi'nde görüşülecek Ek MTV alınmasını öngören düzenlemenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle yapılan başvuru 28 Eylül Perşembe günü Anayasa Mahkemesi'nde esastan görüşülerek karara bağlanacak.

AA & Ensonhaber

Anayasa Mahkemesi (AYM), ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) alınmasını öngören düzenlemenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle yapılan başvurunun ilk incelemesini yaparak dosyayı esastan görüşmeye karar vermişti.

Başvuru, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nca 28 Eylül Perşembe günü esastan görüşülerek karara bağlanacak.

Yürürlüğünün durdurulması talep edilmişti

7456 sayılı 6 Şubat 2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un bazı maddelerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istenmişti.

Anayasa Mahkemesi, 26 Temmuz 2023'teki gündem toplantısında başvurunun ilk incelemesini yapmış, yürürlüğü durdurma talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına hükmetmişti.

Ek MTV'nin birinci taksit ödeme süresi 6 Eylül'de doldu

Ek MTV'de 2023 yılı birinci taksitinin ödeme döneminin son günü 6 Eylül'dü.

Araç sahiplerinin ödeme yapmaları gereken bu ek MTV, bir defaya mahsus olarak alınıyor ve son tarihi geldiğinde ödenmemiş olması halinde cezalarla karşılaşma riski bulunuyor.

MTV ödemelerinde gecikme yaşandığı araç sahipleri yüzde 1.4 oranında gecikme faizi ile karşılaşabilirlerken, belirli bir süreyle ödemelerin yapılmaması veya geciktirilmesi durumunda haciz uygulaması gündeme gelebiliyor.