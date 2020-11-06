Ekim ayında ikinci elde en çok ilan verilen markalar

Ekim ayında ikinci elde en çok ilan verilen markalar

Ekim ayı içerisinde, ikinci el piyasasında internet üzerinden en çok ilan verilen markalar belli oldu.

Koronavirüs salgınının beraberinde getirdiği ekonomik sorunlar, dolar kurundaki artış ve ÖTV zammı nedeniyle ülkemizdeki iki el araç fiyatları zirve yapmış durumda.

Ancak buna rağmen, Türk otomobil sektörü son 10 yılın en iyi eylül ve ekim aylarını geride bıraktı.

Yeni yapılan bir araştırmaya göre, geride bıraktığımız ekim ayında en çok ilana çıkan ikinci el araç markaları belli oldu.

İlan hacminin en yüksek olduğu kategori yine otomobiller olurken, yeni modellerin tercih edilmeye başlandığı görülüyor.

EN ÇOK İLAN VERİLEN MARKALAR

İkinci el piyasasının en çok ilan verilen markası ise ekim ayında yine Renault oldu. Ağustos ve eylül aylarında da bir numara olan Renault, zirvedeki yerini yüzde 17'lik payı ile ekim ayında da korudu.

Listenin ikinci sırasında yüzde 13'lük pay ile Alman üretici Volkswagen yer alırken, Fiat ise yüzde 7 ile üçüncü sırada bulunuyor.

EN ÇOK İLAN VERİLEN MODELLER

En çok ilana çıkan ikinci el modellere baktığımızda ise Renault Clio, Opel Astra ve Ford Focus'un yüzde 5 ile zirvede yer aldığını görüyoruz. Listenin geri kalanını ise Megane, Passat ve Corolla modelleri oluşturuyor.