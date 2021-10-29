Ekim ayında ikinci zam: Skoda Octavia güncel fiyat listesi

Volkswagen çatısı altındaki Skoda kurdaki yükseliş sonrası ekim ayında fiyatlara ikinci defa zam yaptı. İşte yeni zamlarla birlikte güncel Skoda Octavia fiyatları...

İlk olarak Kasım 2019'da karşımıza çıkan ve tüm dünyaya tanıtılan yeni Skoda Octavia, geçtiğimiz yılın sonlarına doğru Türkiye'de satışa sunulmuştu.

Sınıfının en iddialı modeli olarak karşımıza çıkan Skoda Octavia, ekonomik motor seçenekleri ve tamamen revize edilen modern kokpit çizgileriyle müşterilerini bekliyor.

Octavia için bir süredir listelerde devam eden 2020 model yılı satışları, mart ayıyla birlikte son bulmuş ve artık yalnızca 2021 modeller satılmaya başlanmıştı.

SKODA OCTAVIA GÜNCEL FİYAT LİSTESİ - EKİM 2021

Volkswagen çatısı altındaki Skoda, kurdaki yükseliş sonrası fiyatları güncelledi. Skoda'nın Türkiye'de önemli satış rakamlarına sahip modellerinden biri olan Octavia'ya ekim aynında ikinci kez zam geldi.

Eylül ayında Skoda Octavia 1.0 TSI e-TEC 110 PS DSG Elite Benzin Otomatik 351 bin TL'ye satılırken, ekim ayı ortasında 365 bin TL'ye çıktı. Ekim ayında ikinci kez zamlanan modelin güncel fiyatı 389 bin 900 TL'ye yükseldi.

1,0 TSI e-Tec 110 PS DSG Elite - 389 bin 900 TL

1,5 TSI ACT e-Tec 150 PS DSG Elite - 419 bin 900 TL

1,0 TSI e-Tec 110 PS DSG Premium - 414 bin 900 TL

1,5 TSI ACT e-Tec 150 PS DSG Premium - 444 bin 900 TL

Combi 1.5 TSI ACT e-Tec 150 PS DSG Scout - 533 bin 400 TL