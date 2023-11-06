Ekim ayında Türkiye’de en çok satan elektrikli otomobiller Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre, ekim ayında ülkemizde en çok satılan elektrikli otomobilleri listeledik.

ensonhaber.com

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından açıklanan verilere göre, 2023 yılı Ekim ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 2022 yılı Ekim ayına göre yüzde 55,4 artarak 101 bin 367 adet olarak gerçekleşti.

Ekim ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 74,1 artarak 82 bin 611 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 5,5 artarak 18 bin 756 adet seviyesine geldi.

Ekim 2023’te elektrikli otomobil satışları, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1013 artarak 9 bin 832 adet oldu.

En çok satan elektrikli araçlar

Ekim 2023 döneminde en çok satan elektrikli otomobil 3 bin 567 adet ile Togg T10X oldu.

Listenin ikinci sırasında 1.075 adet ile Renault Meganne E-Tech, üçüncü sırada 620 adet ile Skywell ET5, dördüncü sırada 603 adet ile MG MG4 ve beşinci sırada 500 adet ile Tesla Model Y yer aldı.

İlk 10 ayda en çok satan elektrikli araçlar

Ocak - ekim döneminde Türkiye’de toplamda 48 bin 883 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti. Hibrit satışlar ise 78 bin 387 adet oldu.

Ocak-Ekim 2023 dönemine baktığımızda ise zirvede 10 bin 700 adet ile Tesla Model Y yer alıyor.

Tesla’yı 9 bin 171 adet ile Togg T10X takip ederken, üçüncü sırada 2 bin 167 adet ile MG MG4, dördüncü sırada 2 bin 093 adet ile Renault Meganne E-Tech, beşinci sırada 2 bin 041 adet ile Skywell ET5 yer aldı.