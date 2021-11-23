Ekim ayının SUV lideri Peugeot oldu

Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç, ekim ayında en çok satan SUV markası olduklarını söyledi.

Peugeot, geçen yıl yakaladığı SUV başarısını 2021 yılında da sürdürüyor. Geçen yılın bu alandaki pazar lideri marka, ekim ayını da lider kapatarak SUV alanında yakaladığı başarısını perçinledi.

Fransız üreticinin bu alandaki en başarılı modeli ise B-SUV segmentindeki güçlü temsilcisi SUV 2008 oldu.

Model, Türkiye pazarında satışa sunulduğu 2020 yılından bu yana yüksek bir satış performansı sergileyerek kendi sınıfında en çok tercih edilen SUV modellerinden biri oldu.

10 AYDA 7 BİN 507 SATTI

Başarılı grafiğini 2021 yılında da sürdüren Peugeot SUV 2008, 2021 Ocak-Ekim döneminde 7 bin 507 adetlik satışa ulaşarak yüzde 15 pazar payı elde ederek, ilk 10 ayda sınıfının açık ara lideri oldu.

Peugeot SUV 2008, eylül ve ekim aylarında arka arkaya gösterdiği satış performansıyla dikkati çekti. Eylül ayını 1.082 adetlik satışla B-SUV segmentinden yüzde 21’lik pazar payı alırken, ekimde ise 1.143 adet ile yüzde 28 pay ile tamamladı. Böylece, SUV 2008, geçen iki ayı da sınıfının zirvesinde bitirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç, "Geçtiğimiz yılı SUV sınıfının lideri olarak tamamlayan markamız bu sene ekim ayında da zirvede yer aldı. SUV 5008 ve SUV 2008 modellerimiz sınıflarında yakaladıkları yüzde 21 ve yüzde 28’lik pazar payları ile bu liderliğe ekim ayında da ciddi katkı sağladılar.

Peugeot SUV 2008, sınıfında fark yaratan özellikleriyle satışa sunduğumuz günden beri Türk tüketicisinin tercihi oldu ve bunu başarıyla sürdürüyor. İlk 10 ayda 7 bin 507 adetlik satışa ulaştığımız SUV 2008’in başarısını son 2 ayda da devam ettirerek B-SUV sınıfı lider tamamlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.