Ekimde en çok satan ikinci el otomobiller

Ekimde en çok satan ikinci el otomobiller

Geçtiğimiz ekim ayında, Türkiye ikinci el pazarında en çok satılan 10 otomobil markasını ve modelini sizler için listeledik.

Indicata'nın ikinci el online pazar raporundan derlenen verilere göre, Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında ekim ayı satışları, bir önceki aya kıyasla yüzde 6 artarak 121 bin 149 olarak kayıtlara geçti.

Satışlar, geçen yılın ekim ayına göre yüzde 42 azaldı. Bu yılın 10 ayında satışlar, 2020'nin aynı dönemine kıyasla da yüzde 24 düşüş kaydetti.

Ekimde ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 82, hafif ticari araçların payı yüzde 18 olarak belirlendi.

EKİMDE EN ÇOK SATAN 10 MARKA

Bu yılın ekim ayında ikinci el online pazarda en çok tercih edilen otomotiv (binek ve hafif ticari) markası, 17 bin 509 adet satışla Volkswagen oldu. VW'yi 15 bin 484 adetle Renault ve 12 bin 89 adetle Ford izledi.

Volkswagen - 17 bin 509

17 bin 509 Renault - 15 bin 484

15 bin 484 Ford - 12 bin 089

12 bin 089 Fiat - 11 bin 333

- 11 bin 333 Opel - 6 bin 860

- 6 bin 860 Mercedes - 6 bin 386

6 bin 386 BMW - 6 bin 227

6 bin 227 Hyundai - 6 bin 116

6 bin 116 Peugeot - 5 bin 621

- 5 bin 621 Toyota - 4 bin 291

EKİMDE EN ÇOK SATAN 10 MODEL

Ekim ayında ikinci el online pazarda en çok tercih edilen ilk 10 markanın en çok satan binek modeli sıralamasında zirve yine değişmedi. Geçen ay ikinci el online binek araç pazarında toplam 99 bin 211 satış gerçekleşti.

VW Passat 4 bin 954 adetle ekim ayının en çok satılan modeli olurken, bunu 4 bin 321 adetle Renault Clio takip etti.

Volkswagen Passat - 4 bin 954

- 4 bin 954 Renault Clio - 4 bin 321

- 4 bin 321 Renault Megane - 3 bin 846

- 3 bin 846 Ford Focus - 3 bin 648

- 3 bin 648 Opel Astra - 3 bin 114

- 3 bin 114 Toyota Corolla - 2 bin 721

- 2 bin 721 Renault Fluence - 2 bin 678

- 2 bin 678 Fiat Egea - 2 bin 632

- 2 bin 632 Volkswagen Golf - 2 bin 483

- 2 bin 483 Volkswagen Polo - 2 bin 447

EN HIZLI VOLKSWAGEN, EN YAVAŞ BMW SATILDI

Ekimde online pazarda Türkiye pazarı satış hızı ortalama 33 gün olurken, en hızlı satılan marka 28 günle Volkswagen oldu. En yavaş satılan ise 46 günlük satış hızıyla BMW olarak belirlendi.

HAFİF TİCARİDE EN ÇOK SATANLAR

Ekim ayında ikinci el online hafif ticari araç pazarında toplam 21 bin 938 satış gerçekleşti. Fiat Doblo 2 bin 606 adetle ekim ayının en çok satılan modeli olurken, Ford Transit/ Tourneo Courier 2 bin 366 adetle ikinci ve Fiat Fiorino da 2 bin 211 adetle üçüncü oldu.

Ardından 1.718 adetle Ford Transit/Tourneo Connect, 1.547 adetle VW Caddy, 1.244 adetle VW Transporter, 1.000 adetle Ford Transit , 971 adetle Renault Kangoo, 801 adetle Peugeot Partner, 658 adetle Citroen Berlingo izledi.