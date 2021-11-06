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    Ekimde ikinci el otomobil fiyatları yüzde 5,4 arttı

    Sahibinden verilerine göre, ekim ayında hem satışlar hem de fiyatlar artış gösterdi. Ekim ayında ikinci eldeki artış ise yüzde 5,4 oldu.
    • Haber Merkezi
    • 06.11.2021 - 09:59
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    Ekimde ikinci el otomobil fiyatları yüzde 5,4 arttı

    Geçtiğimiz aylarda sıfır otomobillere gelen ÖTV indirimi sonrası gözler ikinci el pazarına çevrilmişti.

    Ancak söz konusu değişiklik, ikinci elde fiyatları düşüreceğine daha da artırdı. Üstelik aylardır devam eden fiyat artışı, ekim ayında da devam etti.

    EKİMDE FİYATLAR YÜZDE 5,4 YÜKSELDİ

    Sahibinden verilerine göre, eylül ayında satılık otomobil ilan fiyatları yüzde 5,4 arttı.

    Öte yandan, ekim ayının en çok ilan verilen vasıta kategorisi otomobil oldu. Otomobili; minivan & panelvan, arazi/ suv & pick-up, motosiklet ve ticari araçlar takip etti.

    Ekimde ikinci el otomobil fiyatları yüzde 5,4 arttı #1

    EN ÇOK İLAN VERİLEN MODELLER

    En çok ilan verilen modellere baktığımızda, ilk sırada yine Renault Clio yer aldı. Sıralama; Volkswagen Passat, Opel Astra, Renault Megane ve Ford  Focus ile devam etti.

    • Renault Clio - %4,4
    • Volkswagen Passat - %4,2
    • Opel Astra - %4,1
    • Renault Megane - %4
    • Ford Focus - %3,

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