Ekimde ikinci el otomobil fiyatları yüzde 5,4 arttı

Sahibinden verilerine göre, ekim ayında hem satışlar hem de fiyatlar artış gösterdi. Ekim ayında ikinci eldeki artış ise yüzde 5,4 oldu.

Geçtiğimiz aylarda sıfır otomobillere gelen ÖTV indirimi sonrası gözler ikinci el pazarına çevrilmişti.

Ancak söz konusu değişiklik, ikinci elde fiyatları düşüreceğine daha da artırdı. Üstelik aylardır devam eden fiyat artışı, ekim ayında da devam etti.

EKİMDE FİYATLAR YÜZDE 5,4 YÜKSELDİ

Sahibinden verilerine göre, eylül ayında satılık otomobil ilan fiyatları yüzde 5,4 arttı.

Öte yandan, ekim ayının en çok ilan verilen vasıta kategorisi otomobil oldu. Otomobili; minivan & panelvan, arazi/ suv & pick-up, motosiklet ve ticari araçlar takip etti.

EN ÇOK İLAN VERİLEN MODELLER

En çok ilan verilen modellere baktığımızda, ilk sırada yine Renault Clio yer aldı. Sıralama; Volkswagen Passat, Opel Astra, Renault Megane ve Ford Focus ile devam etti.