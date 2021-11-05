Elektrikli 2022 Renault Kangoo Van tanıtıldı: İşte öne çıkan özellikler

2022 Renault Kangoo Van E-Tech Electric görücüye çıktı. Yeni otomobil, gelecek yılın bahar aylarında Avrupa'ya gelecek.

Fransız otomobil üreticisi Renault, bu yılın başlarında tanıttığı yeni Kangoo modelini geçtiğimiz nisan aylarında Avrupa'ya getirmişti.

Marka, şimdi de tamamen elektrikli 2022 Renault Kangoo Van E-Tech Electric modelini tanıttı.

ELEKTRİKLİ KANGOO TEKNİK DETAYLAR

Yeni Renault Kangoo Van E-Tech Electric'te 122 beygir güç ve 245 Nm tork üreten bir elektrik motoru bulunuyor.

Araçtaki 45 kWsa'lik batarya paketi de WLTP'ye göre 300 kilometreye kadar sürüş menzili sağlıyor. Zemine paralel yerleştirilen bataryanın kargo bölümünü etkilemediği belirtiliyor.

Elektrikli Kangoo'da 11 kW'a kadar AC şarj standart, 22 kW opsiyon olarak sunuluyor. Ayrıca DC hızlı şarj istasyonlarında 80 kW'a kadar şarj mümkün. 11 kW ile batarya yaklaşık 4 saatte yüzde 15'ten yüzde 100 doluma ulaşıyor. Hızlı şarj ise 30 dakikada 170 kilometre menzil kazandırıyor.

Elektrikli Kangoo'nun tasarımı ve sunduğu özellikler, içten yanmalı rakipleriyle hemen hemen aynı. B sütununu ortadan kaldıran ve yanda 1.45 metre yükleme açıklığı sunan özellik bu versiyonda da mevcut.

Öte yandan 3.9 metreküp kargo alanı, 600 kg yük kapasitesi ve 1500 kg çekme kapasitesi de elektrikli Kangoo'nun sunduğu diğer detaylar arasında yer alıyor.

GELECEK YIL AVRUPA'DA

Yeni Renault Kangoo Van E-Tech Electric, ailenin diğer üyeleriyle birlikte Fransa'daki Maubeuge tesislerinde üretilecek. Fiyatı henüz belli olmayan otomobil, gelecek yıl bahar aylarında Avrupa'ya gelecek.



