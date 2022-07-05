Elektrikli 2023 MG 4, eylülde satışa çıkacak

Türkiye’ye de gelmesi beklenen elektrikli otomobil MG 4 tanıtıldı. Otomobil, ilk olarak İngiltere'de satışa sunulacak.

MG, tamamen elektrikli yeni otomobillerine bir yenisini daha ekledi. Türkiye’ye de gelmesi beklenen elektrikli otomobil MG 4'ün üzerindeki örtü kalktı.

MG4 Electric, şık ve sportif gövde oranlarını korurken beş kişilik bir aile için yeterli alana sahip konforlu ve ferah bir kabin sunuyor.

Hatchbacks klasmanında yer alan ve tamamen elektrikli 2023 MG 4'ün 350 - 450 kilometre ortalama menzili olacak.

2023’te ülkemizde pazara girecek araç 4.287 mm uzunluğa, 1.836 mm genişliğe ve 1.504 mm yüksekliğe sahip.

Ayrıca otomobil, 50:50 ile dengeli ağırlık dağılımı, daha iyi yol tutuşu, arkadan itiş sistemi ve hızlı direksiyon tepkileri ile performanslı sürüşe imkan sağlıyor.

MG 4, şu an Avrupa'da çeşitli koşullar altında 120.000 kilometrelik dayanıklılık testinden geçiyor.

MG 4, elektrikli MG modellere özel geliştirilen MSP (Modüler Ölçeklenebilir Platform) teknolojisi ile Avrupa’da yollara çıkan ilk MG modeli olmasıyla da ön plana çıkıyor.

Teknik detaylar

Yeni MG4 Electric'te 51 kWsa ve 64 kWsa olmak üzere iki farklı batarya seçeneği sunulacak. Otomobil için dört tekerlekten çekiş de dahil olmak üzere birçok farklı versiyon planlanıyor.

Küçük batarya paketi 125 kW'lık (168 hp) elektrik motoruyla eşlenirken büyük batarya da 150 kW (201 hp) motora enerji sağlıyor.

Yeni MG 4, ilk olarak önümüzdeki eylül ayında İngiltere'de satışa sunulacak ve daha sonra diğer Avrupa ülkelerine gelecek.