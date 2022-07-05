Petrol
113.31
-0.17%
Euro
17.5786
0.24%
Dolar
16.8399
0.08%
Altın
980.32
0.26%
Borsa
2406
0.00%
Bitcoin
343.419
6.21%
BTXN Coin
6.75
-2.03%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 22 C

    Elektrikli 2023 MG 4, eylülde satışa çıkacak

    Türkiye’ye de gelmesi beklenen elektrikli otomobil MG 4 tanıtıldı. Otomobil, ilk olarak İngiltere'de satışa sunulacak.
    • Haber Merkezi
    • 05.07.2022 - 08:44
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Elektrikli 2023 MG 4, eylülde satışa çıkacak

    MG, tamamen elektrikli yeni otomobillerine bir yenisini daha ekledi. Türkiye’ye de gelmesi beklenen elektrikli otomobil MG 4'ün üzerindeki örtü kalktı.

    MG4 Electric, şık ve sportif gövde oranlarını korurken beş kişilik bir aile için yeterli alana sahip konforlu ve ferah bir kabin sunuyor.

    Hatchbacks klasmanında yer alan ve tamamen elektrikli 2023 MG 4'ün 350 - 450 kilometre ortalama menzili olacak.

    2023’te ülkemizde pazara girecek araç 4.287 mm uzunluğa, 1.836 mm genişliğe ve 1.504 mm yüksekliğe sahip.

    Ayrıca otomobil, 50:50 ile dengeli ağırlık dağılımı, daha iyi yol tutuşu, arkadan itiş sistemi ve hızlı direksiyon tepkileri ile performanslı sürüşe imkan sağlıyor.

    Elektrikli 2023 MG 4, eylülde satışa çıkacak #1

    MG 4, şu an Avrupa'da çeşitli koşullar altında 120.000 kilometrelik dayanıklılık testinden geçiyor.

    MG 4, elektrikli MG modellere özel geliştirilen MSP (Modüler Ölçeklenebilir Platform) teknolojisi ile Avrupa’da yollara çıkan ilk MG modeli olmasıyla da ön plana çıkıyor.

    Teknik detaylar

    Yeni MG4 Electric'te 51 kWsa ve 64 kWsa olmak üzere iki farklı batarya seçeneği sunulacak. Otomobil için dört tekerlekten çekiş de dahil olmak üzere birçok farklı versiyon planlanıyor.

    Küçük batarya paketi 125 kW'lık (168 hp) elektrik motoruyla eşlenirken büyük batarya da 150 kW (201 hp) motora enerji sağlıyor.

    Yeni MG 4, ilk olarak önümüzdeki eylül ayında İngiltere'de satışa sunulacak ve daha sonra diğer Avrupa ülkelerine gelecek.

    Elektrikli 2023 MG 4, eylülde satışa çıkacak #2

    Elektrikli 2023 MG 4, eylülde satışa çıkacak #3


    İlginizi Çekebilir

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor
    CryptoTrader

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor

    Elektrikli dağıtım araçları sayısı arttırılıyor
    Ekonomi

    Elektrikli dağıtım araçları sayısı arttırılıyor

    ABD'de siyahi gencin vurulma anları
    Dünya

    ABD'de siyahi gencin vurulma anları

    Görüş Bildir