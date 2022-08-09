Elektrikli 2023 MG 4'ün yurt dışı fiyatı belli oldu

Önümüzdeki ay İngiltere'de satışa sunulması planlanan elektrikli MG4'ün fiyatı ve özellikleri ortaya çıktı.

MG, tamamen elektrikli yeni otomobillerine bir yenisini daha ekledi. Türkiye’ye de gelmesi beklenen elektrikli otomobil MG 4'ün üzerindeki örtü, birkaç hafta önce kalktı.

MG4 Electric, şık ve sportif gövde oranlarını korurken beş kişilik bir aile için yeterli alana sahip konforlu ve ferah bir kabin sunuyor.

Hatchbacks klasmanında yer alan ve tamamen elektrikli 2023 MG 4'ün 350 - 450 kilometre ortalama menzili olacak.

2023'ün ilk çeyreğinde Türkiye'de

2023’ün ilk çeyreğinde ülkemizde pazara girecek araç 4.287 mm uzunluğa, 1.836 mm genişliğe ve 1.504 mm yüksekliğe sahip.

Ayrıca otomobil, 50:50 ile dengeli ağırlık dağılımı, daha iyi yol tutuşu, arkadan itiş sistemi ve hızlı direksiyon tepkileri ile performanslı sürüşe imkan sağlıyor.

Teknik detaylar

Yeni MG4 Electric'te 51 kWsa ve 64 kWsa olmak üzere iki farklı batarya seçeneği sunulacak. Otomobil için dört tekerlekten çekiş de dahil olmak üzere birçok farklı versiyon planlanıyor.

Küçük batarya paketi 125 kW'lık (168 hp) elektrik motoruyla eşlenirken büyük batarya da 150 kW (201 hp) motora enerji sağlıyor.

MG4 Electric, 0-100 km/s hızlanmasını 8 saniyeden daha kısa sürede tamamlıyor ve 160 km/s maksimum hıza ulaşıyor.

MG'nin ana şirketi SAIC Motor tarafından geliştirilen ince batarya paketi 110 mm yüksekliğe sahipken, bataryaların WLTP döngüsüne göre 350 km veya 450 km elektrikli sürüş menzili sunduğu belirtildi.

Yeni MG 4, ilk olarak önümüzdeki eylül ayında İngiltere'de satışa sunulacak ve daha sonra diğer Avrupa ülkelerine gelecek.

2023 MG 4 Avrupa fiyatı

MG4 elektrikli hatchback'in yurt dışı fiyatı belli oldu. İngiltere'de SE ve Trophy olmak üzere iki farklı donanım seviyesiyle satılacak olan MG4'ün fiyatı 25 bin 995 sterlinden (yaklaşık 564 bin TL) başlıyor.

Elektrikli MG4'ün giriş seviyesinde 51 kWsa'lik batarya paketiyle 350 kilometre sürüş menzili sunuluyor.

MG4 Trophy ise 31 bin 495 sterlinden (yaklaşık 683 bin TL) başlıyor ve 64 kWsa batarya paketiyle 435 kilometre menzil sunuyor.