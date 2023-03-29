Elektrikli araç alacaklara iyi haber! Fiyatlar düşüyor Lityum, bakır ve kobalt gibi ham maddelerin fiyatlarındaki düşüş, elektrikli otomobil fiyatlarına indirim olarak yansıyor.

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Son zamanlarda elektrikli araç fiyatlarında düşüş gözlemleniyor. Tesla, General Motors ve Ford gibi üreticiler fiyatları düşürürken, piyasadaki rekabet de fiyatları aşağıya çekiyor.

2022'nin sonunda bir elektrikli aracın ortalama fiyatı 61 bin 500 dolar olurken, binek otomobiller ve pick-up’lar için ortalama fiyat ise 49 bin 500 dolar olarak kayıtlara geçti. Ancak analistler, elektrikli araç fiyatlarının benzinli araç fiyatlarını yakalayacağı görüşünde birleşiyor.

Ham madde fiyatları düştü

Lityum, bakır ve kobalt gibi ham maddelerin fiyatlarındaki düşüş, elektrikli otomobil fiyatlarına indirim olarak yansıdı.

Araç bataryaları için önemli bir bileşen olan lityumun fiyatı, ocak ayından bu yana yüzde 20 oranında düştü.

Bununla birlikte; hem pillerde, hem de elektrikli araç motorlarında kullanılan bakır yüzde 18 ucuzladı. Bataryaların bir diğer temel malzemesi kobaltın fiyatı ise neredeyse yarı yarıya düştü.

Teşvikler de fiyatları düşürecek

Rekabete ve artan arz ile birlikte düşen fiyatları, ABD’nin Enflasyonu Düşürme Yasası’nın da etkileyeceği söyleniyor.

Bu yasanın bir parçası olan sübvansiyonlar, elektrikli araç üretim maliyetini 9 bin dolar kadar azaltabilir.