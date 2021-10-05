Elektrikli araç bataryaları 7 kat ucuzladı

Elektrikli araçlarda 2017’de kilovatsaat başına 800 dolar bandında olan batarya maliyeti günümüzde 140 dolara kadar düştü.

Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD), “Elektrikli Araçlar Günü” etkinlik serisinin ilkini gerçekleştirdi.

TAYSAD üyelerinin yoğun katılımıyla düzenlenen etkinlikte; otomotiv sektöründe yaşanan elektrifikasyon süreciyle birlikte bu süreçte kritik bir öneme sahip olan tedarik endüstrisindeki riskler ve fırsatlar değerlendirildi.

Elektrikli araç dönüşümünün çok hızlı gerçekleşeceğini belirten TAYSAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Berke Ercan, “Bu noktada 2030 yılları konuşuluyor. Yani çok yakın bir gelecek. Otonom da bunun arkasından geliyor. Bu gelişmelerin ışığında aslında Türk otomotiv tedarik sanayi olarak önümüzde fırsatlar ve riskler var.

"YERLİ PARÇA ORANI DÜŞEBİLİR"

Eğer tedarik sanayi elektrifikasyon ve otonom konusunda hareketlenmez ise şu anda Türkiye’deki araç üreticilerinin ürettiği araçlardaki yaklaşık yüzde 70-80 aralığındaki yerli parça oranının yüzde 20’lere kadar düşme riski var. Hem tedarik sanayi için hem de otomotiv ana sanayi için bu çok ciddi bir sıkıntı.” ifadelerini kullandı.

Elektrikli araç maliyetinin en önemli öğesi olan batarya fiyatlarına da değinen Arsan Danışmanlık kurucu ortağı Yalçın Arsan da, “Bu konudaki gelişimi yakından izleyen uzman ve akademisyenler, batarya fiyatının kilowatt-saat başına 100 dolar altına indiği an, elektrikli oto ile içten yanmalı motora sahip araçlar arasındaki maliyet makasının tamamen kapanmış olacağını, yani üretim maliyetlerinin eşitlenmiş olacağını varsayıyor.

"140 DOLARA KADAR İNDİ"

2017’lerde 800 küsur dolarları konuşurken, bugün bu rakam 140 dolarlarda. Dolayısıyla bu konu çok hızlı ilerliyor ve geleneksel otomotiv üreticilerinin en yakından takip etmesi gereken metrik haline geldi. Bu eşik aşıldıktan sonra elektrikli otoya dönüş dramatik olarak hızlanacak.” diye konuştu.