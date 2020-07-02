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- Elektrikli araç bataryalarına gümrük vergisi geldi
Elektrikli araç bataryalarına gümrük vergisi geldi
- Haber Merkezi
- 02.07.2020 - 09:31
Resmi Gazete'de yayınlanan 2703 karar sayılı İthalat Rejimine Ek Karar karar ile gümrük vergisi alınacak ürünlere elektrikli otomobil bataryaları da dahil edildi.
Karar kapsamında gümrük vergisi getirilen ürünler arasında; motor parçaları, kimyasal katkı maddeleri, elektronik devre parçaları, akümülatör ve lityum iyon bataryalar yer alıyor.
Elektrikli otomobillerde kullanılan lityum iyon bataryaların vergisi yüzde 1,3 olarak açıklanırken, 250 kilogram ağırlığın üzerindeki bataryalar yeni vergi kapsamına dahil edildi.
TELEFON BATARYALARINA EK VERGİ YOK
Akıllı telefonlarda kullanılan lityum iyon bataryaların ağırlığı 250 kilodan daha az olduğu için, bu bataryalar söz konusu vergilendirmenin dışında kalıyor.
Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre;
- Uzunluğu 700 mm veya daha fazla olan ancak 2820 mm’yi geçmeyen,
- Genişliği 935 mm veya daha fazla olan ancak 1660 mm’yi geçmeyen,
- Ağırlığı 250 kg veya daha fazla olan ancak 700 kg’den ağır olmayan,
- 175 kWh’den daha güçlü olmayan,
- Nominal voltajı 400 V olan tüm ithal lityum iyon şarj edilebilir bataryalardan,
31 Aralık 2020 tarihine kadar yüzde 1,3 oranında gümrük vergisi alınacak.