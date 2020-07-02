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Elektrikli araç bataryalarına gümrük vergisi geldi

Elektrikli araç bataryalarına gümrük vergisi geldi

Resmi Gazete'de yayınlanan yeni bir karar ile lityum iyon şarj edilebilir bataryalara, yıl sonuna kadar gümrük vergisi uygulanacak.