Elektrikli araç pazar payı 2025'te yüzde 29'a çıkacak

Dünyada elektrikli araçların pazar payının, model çeşitliliği ve yeni yatırımlarla 2025'e kadar yüzde 29'a yükseleceği öngörülüyor.

Son yıllarda oldukça popüler hale gelen elektrikli araçlar, birçok markanın da ilgisini çekiyor.

Gelecekte içten yanmalı motorla çalışan araçların yerini alacak bu modeller, yavaş yavaş pazar payını artırıyor.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) verilerine göre, 2015 yılında 86 olan elektrikli araç modeli sayısı 2020'de 368'e çıktı. En fazla modele ve en büyük pazara sahip ülke Çin olurken, bunu model sayısının iki katına çıktığı Avrupa takip etti.

Rystad Energy Kıdemli Başkan Yardımcısı Marius Kluge Foss, "Dünyada bu yılın 2'nci çeyreğinde elektrikli araçların pazar payı yüzde 9’a ulaştı ve bu payın 3'üncü çeyrekte yüzde 10’u geçmesini bekliyoruz.





"2029'DA PAZAR PAYI YÜZDE 23-29 ARASINDA OLACAK"

Bu büyümenin başat aktörleri Avrupa ve Çin olurken, ABD arkalarından takip ediyor. 2021 için yıllık ortalamanın ise yüzde 8-9 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyoruz. 2025’te de bu oranın yüzde 23 ila 29 arasında olacağını öngörüyoruz.

Çin ve Avrupa elektrikli araç satışlarında başı çekiyor ve tahminen bu devam edecek. Öte yandan, ABD ve Japonya’nın geride kalacağını tahmin ediyoruz.

Japonya hala yakıt hücreli elektrikli araçlara odaklanmış vaziyette ve hangi teknolojiyi takip edeceğine henüz karar vermiş görünmüyor. ABD’deki tüketiciler ise genel olarak daha büyük ve daha uzun menzilli araçlar tercih ediyor. Bu da elektrikli araçların yaygınlaşmasını geciktiren bir durum." ifadelerini kullandı.

Foss, içten yanmalı motorlu araçlarla elektrikli araçlar arasındaki fiyat farkının kapanması için gelecekte daha fazla desteğe ihtiyaç olacağını ifade ederek, elektrikli araçların toplum için daha cazip hale gelmesinde şarj altyapısının geliştirilmesinin önemli olduğunu sözlerine ekledi.