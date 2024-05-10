Elektrikli araç sahiplerinin şarj ve menzil endişesi azalıyor Yapılan bir araştırmaya göre, elektrikli araç sürücülerinin şarj ve menzil endişesi azalmaya başladı.

ensonhaber.com

Son yıllarda elektrikli araç kullanımı giderek yaygınlaşıyor ve bu trendle birlikte sürücüler, şarj ve menzil endişesi yaşıyordu.

Elektrikli araç sahipleri, teknolojinin gelişmesiyle birlikte şarj altyapısının genişlemesi ve araçların menzilinin artmasıyla, artık daha rahat seyahat ediyor.

Şarj ve menzil endişeleri azalıyor

Quantum Research tarafından ABD'de yapılan araştırmaya göre, elektrikli araç sürücülerinin sadece yüzde 9'u, sık sık menzil endişesi yaşadıklarını belirtti.

Araştırmaya katılanların yüzde 18'i asla bu endişeyi taşımadıklarını belirtirken, yüzde 44'ü nadir endişe yaşadıklarını bildirdi.

Sürücülere şarj endişesini ne sıklıkla yaşadıkları sorulduğunda ise yüzde 21'i asla yaşamadıklarını söylerken, yüzde 46'sı ayda bir kereden az bu endişeyi yaşadıklarını bildirdi.

Araştırmada, elektrikli araç sahiplerinin yüzde 70'i araçlarını çoğunlukla evde şarj ettiklerini belirtti.

Katılımcıların yüzde 16'sı ise öncelikle halka açık şarj istasyonlarını kullanırken geri kalan yüzde 14'ü her ikisinden de yararlanıyor.