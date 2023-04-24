Elektrikli araç şarj istasyonlarında lisans sayısı 124 oldu

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, elektrikli araç piyasasındaki çalışmalara ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi.
Ticari olarak hizmet veren 4 bin 498 elektrikli araç şarj noktası bulunduğunu belirten Yılmaz, 124 şirketin Türkiye genelinde şarj istasyonu kurmak için lisans aldığını açıkladı.
Yılmaz, şarj istasyonu işletmek için gerçek kişi veya şirketlerin, lisans sahibi şirketlerden sertifika almak yöntemiyle de şarj istasyonu işletme imkanına sahip olabileceğini ifade etti.
Şarj noktaları artacak
Yılmaz, elektrikli araçlar için yapılan düzenleme ve yatırımlarla ticari olarak şarj hizmeti sağlanan noktaların artacağını söyledi.
Türkiye'nin otomobili Togg ve diğer bütün elektrikli araç kullanıcılarının en kaliteli hizmeti alması için gerekli adımları attıklarını vurgulayan Yılmaz, şöyle konuştu:
Togg bizim göz bebeğimiz, gururumuz ama Türkiye elektrikli araç piyasasının gelişimini göstermesi açısından dünya otomotiv devlerinin ilgisi de çok önemli. Tesla kendi adıyla şarj ağı kurmak için lisansını aldı.
Pek çok büyük otomotiv markası da gerek ortaklıklar kurarak gerekse distribütörler üzerinden piyasamızda var olacak. Akaryakıt dağıtım şirketlerinden otomobil üreticilerine, elektrik üretim ve tedarik şirketlerinden start-up'lara kadar Türkiye'nin en büyük holdinglerini de içine alan geniş bir yelpazedeki yatırımcı kitlesi, şarj hizmeti piyasasında yerini aldı.
Bu şirketler yeni yatırımlar ve istihdam imkanları sağlayacak. Bu kadar kısa sürede gösterilen bu ilgi gerçekten gurur verici. Türkiye'de şarj hizmeti verilen elektrikli araç şarj noktalarının 898'i hızlı şarj, 3 bin 600'ü ise yavaş şarj noktalarından oluşuyor.
Bugün itibarıyla ticari olarak elektrikli araçlar için şarj hizmeti verilen 4 bin 498 şarj noktası bulunuyor. 124 şirket, Türkiye genelinde şarj istasyonu kurmak için lisans aldı. Altyapımız tamam. Elektrikli araç piyasamız Türkiye yüzyılına hazır.