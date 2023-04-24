Elektrikli araç şarj istasyonlarında lisans sayısı 124 oldu 124 şirket, Türkiye genelinde şarj istasyonu kurmak için lisans aldı.

AA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, elektrikli araç piyasasındaki çalışmalara ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi.

Ticari olarak hizmet veren 4 bin 498 elektrikli araç şarj noktası bulunduğunu belirten Yılmaz, 124 şirketin Türkiye genelinde şarj istasyonu kurmak için lisans aldığını açıkladı.

Yılmaz, şarj istasyonu işletmek için gerçek kişi veya şirketlerin, lisans sahibi şirketlerden sertifika almak yöntemiyle de şarj istasyonu işletme imkanına sahip olabileceğini ifade etti.

Şarj noktaları artacak

Yılmaz, elektrikli araçlar için yapılan düzenleme ve yatırımlarla ticari olarak şarj hizmeti sağlanan noktaların artacağını söyledi.

Türkiye'nin otomobili Togg ve diğer bütün elektrikli araç kullanıcılarının en kaliteli hizmeti alması için gerekli adımları attıklarını vurgulayan Yılmaz, şöyle konuştu: