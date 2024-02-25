Elektrikli araç satın almak sizi araba hırsızlarından korur mu Araştırmalar, araba hırsızlıklarının arttığını gösteriyor. Ancak suçlular, elektrikli araçlarla pek ilgilenmiyor. Peki bunun nedeni ne?

ensonhaber.com

Kâr amacı gütmeyen Ulusal Sigorta Suç Bürosu (NICB) tarafından yayınlanan yeni bir rapor, Amerika Birleşik Devletleri'nde 2023'ün ilk altı ayında 500 bin kadar aracın çalındığını gösteriyor.

Bu dönemde en kötü ay, 87 bin 993 aracın çalındığının bildirildiği mayıs ayıydı ve ABD'de ayda ortalama 80 bin hırsızlık gerçekleşti.

Kaliforniya, o dönem için bildirilen tüm çalıntı araçların neredeyse beşte birini oluşturuyor; Texas, Florida, Washington, Illinois, Colorado, New York, Ohio, Georgia ve Missouri ise bu azalan sırayla en kötü on eyaleti tamamlıyor.

Hırsızlar elektrikli araçları tercih etmiyor

Karayolu Kaybı Veri Enstitüsü'nün Nisan 2023'te yayınlanan ve 2020-2022 model yılı araçlarını konu alan ayrı bir raporu, Tesla Model 3 gibi tamamen elektrikli modellerin, genellikle içten yanmalı motorlu arabalara kıyasla hırsızlar tarafından daha az hedef alındığını ortaya koyuyor.

Hırsızlar genellikle GM, Ford ve Ram'ın tam boyutlu kamyonetleri gibi (elektrikli olmayan) daha popüler modelleri veya Toyota Camry, Honda Accord, Toyota RAV4 ve Honda CR-V gibi yaygın sedan ve SUV modellerini hedef alıyor.

Yayınlanan rapora göre, en çok çalınan 10 otomobil arasında hiçbir elektrikli model yer almıyor.

Hırsızlar çalınan arabalara ne yapıyor

Elektrikli araçların hırsızlar için neden çekici olmayabileceğini anlamak için hırsızın amacının ne olduğunu anlamak önemlidir.

Geçmişte, çalınan aracı hurda değeri nedeniyle alıp bir dükkana götürüp parçalamak ve parçalarını satmak yeterliydi.

Ancak günümüzde, eğer yeterince organize olurlarsa, hırsızlar çaldıkları araçları farklı pazarlarda ikinci el olarak satmaya çalışıyor.

Hırsızlar neden elektrikli araç çalmak istemiyor

Bunun birinci nedeni araçların farklı pazarlardaki uyum sorunu. Hırsızlar, çaldıkları araçları farklı pazarlarda satmaya çalıştığında, genellikle altyapı ve destek sorunlarıyla karşılaşıyor.

Ek olarak, elektrikli araçlar halka açık olarak park edildiğinde genellikle şarj için bir istasyona bağlanıyor. Güvenlik önlemi nedeniyle, birçok aracın kapısı açılmadan şarj istasyonundan bağlantısı kesilemiyor. Bu da hırsızların işini zorlaştırıyor.

Ayrıca, teknolojik açıdan daha gelişmiş özellikler sunan elektrikli araçlar hırsızların başını ağrıtıyor.

Örneğin birçok elektrikli otomobilin konumu gerçek zamanlı olarak takip edilebiliyor. Hırsızlar, bu tip araçlardan uzak duruyor.

Elektrikli bir araç satın almanın sizi araç hırsızlığından kesinlikle koruyacağını elbette söyleyemeyiz, ancak veriler şimdilik sizden yana.