Elektrikli araç satışları, Avrupa’da ilk kez dizel araçları geçti

Eylülde ilk kez dizel otomobillerin pazar payını az bir farkla da olsa geçen elektrikli otomobiller, daha sonra arayı açarak pazar payını yüzde 27'ye çıkardı.

Elektrikli otomobillere olan ilgi her geçen gün artarken, Avrupa Birliği'nin getirdiği sıkı emisyon kuralları da üreticileri zorluyor. Bu nedenle birçok marka, kendi elektrikli araçlarını geliştirmek için dev yatırımlar yapmaya devam ediyor.

Arupa'da eylülde ilk kez dizel otomobillerin pazar payını az bir farkla olsa da geçen elektrikli otomobiller (Plug in hibrit, hibrit ve yüzde 100 elektrikli) arayı açmaya başladı.

YÜZDE 30 PAYLA YILI KAPATACAK

JATO verilerine göre, ekimde elektrikli otoların payı yüzde 27'ye yükseldi. 2019'un aynı döneminde bu oran sadece yüzde 10'du. 2020 sonunda elektrikli otoların Avrupa'daki pazar payının yüzde 30'a ulaşması bekleniyor.

SON KALE OLAN FRANSA DA YIKILDI

10 yıl önce Avrupa'da dizel otomobillerin pazar payı yüzde 50, elektriklilerin payı ise yüzde 1'in altındaydı. Bir dönem Avrupa'da en fazla dizel otomobilin satıldığı Fransa'da ise tüketiciler alternatif yakıtlı araçlara yöneliyor.

Ekimde otomobil satışlarının yüzde 9 düştüğü Fransa'da dizellerin satışları yüzde 15, benzinlilerin satışları ise yüzde 30 geriledi.

Buna karşın elektrikli otomobil satışları yüzde 129, plug-in hibrit satışları yüzde 384, mild hibrit satışları yüzde 531, yüzde 100 elektrikli satışları da yüzde 129 arttı.

TÜRKİYE'DE SON DURUM

Türkiye'de son iki yıldır hibrit ve plug-in hibrit otomobil satışları artarken, pazar payı yükseliyor. 2020 Kasım itibarıyla 18 bin 834 adet hibrit satışı gerçekleşti. 2019'un aynı döneminde bu rakam 10 bin 353 adetti. Hibritlerin pazar payı ise yüzde 3,6 oldu.